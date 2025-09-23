Pablo Alicio volvió a liderar el ranking de intendentes en Punilla en septiembre

El relevamiento de CB Opinión Pública ubicó otra vez al intendente de La Cumbre en el primer puesto. Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz, quedó 11º entre 12, con alta imagen positiva pero también con fuerte rechazo.

La consultora CB Opinión Pública dio a conocer su Ranking Departamental de Intendentes – Septiembre 2025, que mide la imagen de los jefes comunales de Córdoba. En el departamento Punilla, el mejor posicionado es el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, mientras que el carlospacense Esteban Avilés quedó en el penúltimo lugar entre los 12 mandatarios evaluados.

Los mejores posicionados

De acuerdo al estudio, Alicio lidera con un diferencial de imagen de +12,6%, seguido por Fabricio Díaz (Capilla del Monte, +11,4%) y Jorge Soria (Villa Giardino, +10,9%). Con este resultado, Alicio vuelve a encabezar el ranking, tras haberlo hecho también en julio.

La encuesta se realizó entre el 14 y el 19 de septiembre, sobre 561 casos en Punilla, con un margen de error de ±4,1%.

Los más relegados

En el otro extremo, los intendentes con peor diferencial de imagen fueron Silvia Rocchietti (Santa María, +0,5%), Esteban Avilés (Villa Carlos Paz, +3,7%) y Augusto Reyna (Bialet Massé, +3,8%).

El caso de Avilés resulta particular: es el intendente con mayor nivel de conocimiento en todo el departamento y posee la imagen positiva más alta (32,2%), pero también la negativa más elevada (28,5%). Ese contraste lo deja con un diferencial bajo y lo mantiene desde hace meses en los últimos lugares del ranking.

Movimientos en el tablero

El intendente con mayor crecimiento respecto al mes anterior fue Celeste Furmston (Los Cocos, +3,2%), mientras que el que más cayó fue Germán Corazza (Huerta Grande, -4,0%), quien había liderado en agosto.

La serie histórica muestra que el liderazgo departamental ha ido rotando: Abril tuvo a Augusto Reyna (Bialet Massé) en la cima, Mayo a Javier Dieminger (La Falda), Junio a Daniel Spadoni (Valle Hermoso), Julio a Pablo Alicio, Agosto a Germán Corazza, y ahora en Septiembre vuelve a destacarse Alicio.