Oscar González va a juicio por el choque en el que murió la docente Alejandra Bengoa

Fuente: Cba24n

Quedó firme la elevación a juicio de Oscar González, ex legislador y referente del peronismo cordobés, por su participación en el terrible choque en el que murieron la docente Alejandra Bengoa (56) y su hija y una amiga de ésta resultaron gravemente heridas. Ocurrió el sábado 29 de octubre de 2022, a la altura del paraje Niña Paula, en las Altas Cumbres.

González deberá enfrentar la acusación de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”, en las audiencias que comenzarían a fines de este año o a principios de 2025 en principio, en los tribunales de Villa Dolores, según fuentes consultadas por este medio.

Cabe señalar que la defensa del ex legislador y funcionario de Córdoba, llevada adelante por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, decidió no apelar la elevación a juicio.

El caso

El sábado mencionado la víctima mortal, Alejandra Bengoa, conducía un Renault Sandero y viajaba en dirección a Córdoba junto a hija, Marina, y una amiga de esta llamada Alexa. Ambas tenían 14 años en ese momento.

A pocos kilómetros de Mina Clavero, sobre el Camino de las Altas Cumbres, González estrelló su camioneta BMW X1 -otorgada por la Justicia provincial a la Legislatura para uso oficial- contra el vehículo en el que iban las tres mujeres, provocando la terrible tragedia.

En la primera declaración que brindó ante la fiscal Analía Gallarato el ex legislador manifestó no tener recuerdos de los momentos previos al accidente, aunque aseguró que no había cruzado la línea amarilla en un intento de sobrepasar o adelantar a otro vehículo. No obstante, reconoció sentirse culpable por lo ocurrido al plantear: “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”.

Producto de la investigación, la funcionaria judicial señaló que González tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, debido a que la camioneta en la que circulaba se encontraba fuera de regla ya que no contaba con los permisos correspondientes.

Luego de que se diera por concluida la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó a la Justicia que la causa sea elevada a juicio sosteniendo que hay pruebas que comprobarían la culpabilidad del imputado.

En el expediente se sumaron “los documentos periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial, como por los peritos de control de la parte querellante y defensora, la aclaratoria a la pericia accidentológica, y el informe de reconstrucción virtual”, entre otras medidas de prueba.