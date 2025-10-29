Orden, seguridad y ambiente: campaña para promover el cumplimiento de normas en San Antonio de Arredondo

El Gobierno local lanzó una serie de acciones para promover el cumplimiento de ordenanzas vinculadas a la seguridad, el ambiente y la convivencia urbana.
La Municipalidad de San Antonio de Arredondo impulsa una nueva campaña informativa destinada a reforzar el cumplimiento de las normas vigentes, con el objetivo de ordenar el espacio público, garantizar la convivencia ciudadana y mejorar la seguridad en toda la localidad.
A través de diferentes piezas comunicacionales, el municipio recuerda la importancia de respetar las ordenanzas, ya que cada una contribuye al bienestar colectivo y al cuidado del entorno:
Ejes principales de la campaña
- Estacionamiento
Los vecinos deben presentar la credencial que acredita residencia para informar a los cobradores.
Las multas por incumplimientos van de $27.200 a $138.600, según la infracción.
- Seguridad en situaciones especiales
Se destacan controles y sanciones durante alertas hídricas, espectáculos y eventos masivos.
Las multas oscilan entre $138.600 y $1.386.000.
En el caso de pirotecnia prohibida, los montos van de $693.000 a $6.930.000.
- Habilitaciones
Toda actividad económica debe estar registrada para evitar sanciones y garantizar el desarrollo ordenado.
Las multas por habilitaciones comerciales o cabañas no registradas van de $415.800 a $4.158.000 y por documentación irregular, de $138.600 a $1.386.000.
- Convivencia y espacio público
Se incluyen sanciones por ruidos molestos, cartelería no autorizada, baldíos en mal estado y falta de higiene urbana.
Los montos pueden llegar hasta $13.860.000, dependiendo del tipo de infracción.
- Cuidado animal
Se promueve la tenencia responsable y se sanciona la presencia de perros sueltos en la vía pública, con multas de $27.200 a $277.200.
- Prevención del dengue
Se solicita mantener patios y piletas sin agua estancada.
Las multas por incumplimientos van de $207.900 a $5.544.000.
La campaña destaca que cumplir las normas es construir comunidad, y que cada vecino puede aportar a una localidad más segura, limpia y ordenada.
Quienes deseen consultar o reportar irregularidades pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541 57 0648 con Inspectoría General.