Orden, seguridad y ambiente: campaña para promover el cumplimiento de normas en San Antonio de Arredondo

El Gobierno local lanzó una serie de acciones para promover el cumplimiento de ordenanzas vinculadas a la seguridad, el ambiente y la convivencia urbana.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo impulsa una nueva campaña informativa destinada a reforzar el cumplimiento de las normas vigentes, con el objetivo de ordenar el espacio público, garantizar la convivencia ciudadana y mejorar la seguridad en toda la localidad.

A través de diferentes piezas comunicacionales, el municipio recuerda la importancia de respetar las ordenanzas, ya que cada una contribuye al bienestar colectivo y al cuidado del entorno:

Ejes principales de la campaña

Estacionamiento

Los vecinos deben presentar la credencial que acredita residencia para informar a los cobradores.

Las multas por incumplimientos van de $27.200 a $138.600 , según la infracción.

Los vecinos deben presentar la credencial que acredita residencia para informar a los cobradores. Las van , según la infracción. Seguridad en situaciones especiales

Se destacan controles y sanciones durante alertas hídricas , espectáculos y eventos masivos.

Las multas oscilan entre $138.600 y $1.386.000 .

En el caso de pirotecnia prohibida , los montos van de $693.000 a $6.930.000 .

Se destacan controles y sanciones durante , y eventos masivos. Las multas oscilan . En el caso de , los montos van . Habilitaciones

Toda actividad económica debe estar registrada para evitar sanciones y garantizar el desarrollo ordenado.

Las multas por habilitaciones comerciales o cabañas no registradas van de $415.800 a $4.158.000 y por documentación irregular , de $138.600 a $1.386.000 .

Toda actividad económica debe estar registrada para evitar sanciones y garantizar el desarrollo ordenado. Las multas por van y por , . Convivencia y espacio público

Se incluyen sanciones por ruidos molestos , cartelería no autorizada , baldíos en mal estado y falta de higiene urbana .

Los montos pueden llegar hasta $13.860.000 , dependiendo del tipo de infracción.

Se incluyen sanciones por , , y . Los montos pueden llegar , dependiendo del tipo de infracción. Cuidado animal

Se promueve la tenencia responsable y se sanciona la presencia de perros sueltos en la vía pública, con multas de $27.200 a $277.200 .

Se promueve la y se sanciona la presencia de en la vía pública, con multas . Prevención del dengue

Se solicita mantener patios y piletas sin agua estancada.

Las multas por incumplimientos van de $207.900 a $5.544.000.

La campaña destaca que cumplir las normas es construir comunidad, y que cada vecino puede aportar a una localidad más segura, limpia y ordenada.

Quienes deseen consultar o reportar irregularidades pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541 57 0648 con Inspectoría General.