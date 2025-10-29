Orden, seguridad y ambiente: campaña para promover el cumplimiento de normas en San Antonio de Arredondo

El Gobierno local lanzó una serie de acciones para promover el cumplimiento de ordenanzas vinculadas a la seguridad, el ambiente y la convivencia urbana.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo impulsa una nueva campaña informativa destinada a reforzar el cumplimiento de las normas vigentes, con el objetivo de ordenar el espacio público, garantizar la convivencia ciudadana y mejorar la seguridad en toda la localidad.

A través de diferentes piezas comunicacionales, el municipio recuerda la importancia de respetar las ordenanzas, ya que cada una contribuye al bienestar colectivo y al cuidado del entorno:

Ejes principales de la campaña

  • Estacionamiento
    Los vecinos deben presentar la credencial que acredita residencia para informar a los cobradores.
    Las multas por incumplimientos van de $27.200 a $138.600, según la infracción.
  • Seguridad en situaciones especiales
    Se destacan controles y sanciones durante alertas hídricas, espectáculos y eventos masivos.
    Las multas oscilan entre $138.600 y $1.386.000.
    En el caso de pirotecnia prohibida, los montos van de $693.000 a $6.930.000.
  • Habilitaciones
    Toda actividad económica debe estar registrada para evitar sanciones y garantizar el desarrollo ordenado.
    Las multas por habilitaciones comerciales o cabañas no registradas van de $415.800 a $4.158.000 y por documentación irregular, de $138.600 a $1.386.000.
  • Convivencia y espacio público
    Se incluyen sanciones por ruidos molestos, cartelería no autorizada, baldíos en mal estado y falta de higiene urbana.
    Los montos pueden llegar hasta $13.860.000, dependiendo del tipo de infracción.
  • Cuidado animal
    Se promueve la tenencia responsable y se sanciona la presencia de perros sueltos en la vía pública, con multas de $27.200 a $277.200.
  • Prevención del dengue
    Se solicita mantener patios y piletas sin agua estancada.
    Las multas por incumplimientos van de $207.900 a $5.544.000.

La campaña destaca que cumplir las normas es construir comunidad, y que cada vecino puede aportar a una localidad más segura, limpia y ordenada.

Quienes deseen consultar o reportar irregularidades pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541 57 0648 con Inspectoría General.

