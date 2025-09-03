Operativos Potenciados en Punilla: controles en varias localidades y secuestro de vehículos

La Departamental Punilla realizó operativos de prevención en Villa Carlos Paz y la región, con la participación de distintas unidades especiales y el apoyo de guardias locales.

Este martes se desplegaron operativos potenciados de prevención en distintas localidades del departamento Punilla, coordinados por personal de la Departamental Punilla, junto a refuerzos y Unidades Especiales como DUAR, SEOM, Guardia de Infantería, Policía Barrial, CAP y EME.

Los controles se desarrollaron en Villa Carlos Paz (barrios Malvinas, José Muñoz y Altos de San Pedro), Cuesta Blanca, Icho Cruz, Bialet Massé, San Roque, Estancia Vieja, Santa Cruz del Lago y Villa Parque Siquimán, en articulación con las guardias locales de municipios y comunas.

Como resultado de los procedimientos se informó:

  • 11 motocicletas secuestradas por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana.
  • 377 personas controladas.
  • 209 automóviles controlados.
  • 260 motocicletas controladas.
  • 1 motocicleta secuestrada por delito.
  • 1 automóvil con pedido de secuestro.
  • 25 entrevistas a vecinos en distintos barrios.

Los controles fueron supervisados por el director de la U.R.D. Punilla, Crio. My. Lic. Claudio Sánchez, y el subdirector, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, quienes remarcaron que los operativos se seguirán intensificando para reforzar la seguridad y tranquilidad de vecinos y turistas.

