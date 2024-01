Oficialismo rechazó un pedido de informes sobre los ‘peligros eléctricos’ en la Costanera

La concejal Pía Felpeto de Juntos por Carlos Paz presentó en la sesión de este jueves un pedido de informes relacionado a los peligros eléctricos que constató en la zona de la Costanera peatonal de Villa Carlos Paz.

La zona que relevó su equipo fue desde donde está ubicado el busto de Ricardo Alfonsín hasta lo que se conoce como Bahía del Gitano. En ese tramo constataron luminarias con cableado expuesto, sin las tapas correspondientes como así también cableado aéreo en el suelo de las inmediaciones del estadio Arenas, zona muy concurrida ya que se utiliza para diversas actividades deportivas.

Pía Felpeto, concejala Juntos por Carlos Paz.

La concejala advirtió que, ‘si sucede una tragedia no sería un accidente, sino resultado de la negligencia del Estado municipal, que tiene como deber garantizar la seguridad de los carlospacenses y turistas; ya sea realizando el mantenimiento y conservación del alumbrado público, si corresponde al municipio, como así también en realizar las gestiones necesarias si correspondiera a Epec’.

Desde el bloque de Carlos Paz Unido, la edila Marcela Beatriz Bosch leyó un escrito afirmando que, ‘periódicamente se realiza mantenimiento en la infraestructura de energía’, y planteó que el ‘vandalismo y las inclemencias climáticas afectan directamente al alumbrado público’.

Con estos argumentos, el oficialismo cerró filas y la propuesta fue rechazada.

‘Me parece lamentable que el bloque de Carlos Paz Unido no acompañe proyectos que nada tienen que ver con la política, más si con la vida cotidiana de los carlospacenses. Que el bloque oficialista no acompañe, no quiere decir que las problemáticas que semana tras semana presentamos, no exista’, dijo Felpeto a La Jornada. Y adelantó: ‘Seguiremos exponiendo la realidad del habitante de Carlos Paz como lo venimos haciendo desde que asumimos nuestras bancas’.