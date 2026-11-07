Sarmiento venció a Universitario y se metió en las semifinales del Clausura de básquet femenino

El equipo de barrio Obrero se impuso 59-49 en la ciudad de Córdoba y avanzó a una nueva instancia del campeonato. Ahora espera conocer a su próximo rival, con la posibilidad de protagonizar un cruce carlospacense frente a Bolívar.

Sarmiento de Villa Carlos Paz consiguió una importante victoria en el Torneo Clausura de básquet femenino y se clasificó a las semifinales del campeonato.

El conjunto de barrio Obrero derrotó 59-49 a Universitario, en un encuentro disputado en la ciudad de Córdoba por los cuartos de final, y dio un nuevo paso en su objetivo de llegar a la definición del certamen.

Con este triunfo, Sarmiento quedó entre los cuatro mejores equipos del Clausura y ahora aguarda la confirmación de su próximo rival.

Entre las posibilidades aparece Bolívar, el otro representante de Villa Carlos Paz, por lo que podría producirse un atractivo duelo entre los dos conjuntos de la ciudad, con un lugar en la final en juego.

Mientras se completa el cuadro de semifinales, Sarmiento ya aseguró su presencia en una de las instancias decisivas del campeonato y mantiene intacta la ilusión de pelear por el título.