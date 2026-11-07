Empresarios de Villa Carlos Paz se reunieron con Limia para analizar los beneficios de la nueva Ley de Promoción Industrial

El legislador provincial recibió a representantes de distintas empresas de la ciudad en la Legislatura de Córdoba. El encuentro permitió abordar las necesidades del sector productivo y las herramientas previstas en el nuevo régimen de incentivos a la inversión, la innovación y el empleo.

Un grupo de empresarios de Villa Carlos Paz mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el legislador provincial Leonardo Limia, de Hacemos Unidos por Córdoba, para analizar las posibilidades que ofrece la recientemente aprobada Ley de Promoción Industrial y plantear las principales dificultades que enfrenta el sector productivo local.

El encuentro se desarrolló en la Legislatura de Córdoba y reunió a representantes de empresas vinculadas con diferentes actividades, desde la industria plástica y metalúrgica hasta la construcción, la tecnología y los servicios especializados.

La reunión tuvo como punto de partida la aprobación del Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, una iniciativa impulsada por el gobierno de Martín Llaryora que contempla beneficios impositivos, estímulos a la inversión, herramientas de financiamiento y medidas destinadas a favorecer la creación de puestos de trabajo.

La normativa busca mejorar las condiciones de competitividad de las empresas cordobesas, acompañar procesos de innovación tecnológica y promover tanto la radicación de nuevos emprendimientos como la expansión de los existentes.

En ese contexto, Limia planteó la importancia de conocer directamente las inquietudes de los empresarios de Villa Carlos Paz, con el propósito de identificar necesidades concretas y explorar alternativas de acompañamiento desde el Estado provincial.

Una agenda vinculada con la producción local

Durante el encuentro, los empresarios expusieron distintas problemáticas relacionadas con el desarrollo de sus actividades y analizaron las oportunidades que podría representar el nuevo marco de promoción industrial.

De la reunión participaron Mauro Piccini, de Indusplast y Piccini Boats; Walter Speroni, de Laser Cat S.R.L.; Federico Ricci, de FERRUPA IND S.A.S., DOKO S.A.S. y Drevo Amoblamientos; y Marcos Iatrino, de DiWings Argentina y Show Drones Argentina.

También estuvieron presentes Federico Dadone, de Experto Construcción Inteligente y Grupo Razi S.A.S.; Remo Bazán, de Aero Cris-Rem S.A.; y Mariano Mosquera, especialista en Políticas Públicas.

La diversidad de actividades representadas permitió abordar la situación del entramado empresarial carlospacense más allá de su perfil tradicionalmente asociado con el turismo, incorporando las necesidades de firmas industriales, tecnológicas y de servicios.

Desde esa perspectiva, el encuentro apuntó a establecer canales de diálogo que faciliten el acercamiento de las herramientas provinciales a las empresas de la ciudad.

Limia manifestó su intención de dar continuidad a estas reuniones con representantes del sector privado, en el marco de una agenda orientada a acompañar las inversiones, el desarrollo productivo y la generación de empleo en el interior cordobés.