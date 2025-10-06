Natalia de la Sota recorrió Punilla: “El trabajador tiene que volver a tener calidad de vida y con este modelo económico no lo vamos a lograr”

La diputada nacional y candidata de Defendamos Córdoba visitó localidades del valle y apuntó contra Milei, Macri y Schiaretti por “avalar un modelo que abandona a los trabajadores”.

La diputada nacional y candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, realizó una nueva recorrida por el valle de Punilla, visitando La Falda, Charbonier, La Cumbre, Valle Hermoso y Tanti, acompañada por la candidata local Graciela Fassi, el también postulante Pablo González Cholaky, y dirigentes regionales y militantes.

En diálogo con medios de la región, De la Sota remarcó que su espacio busca “recuperar valores fundamentales” y retomar “el camino de la justicia social que José Manuel de la Sota nos enseñó”. Aseguró que Defendamos Córdoba representa un aire fresco y una renovación en la política provincial, e invitó a los cordobeses a sumarse al proyecto.

Críticas a Schiaretti y al gobierno nacional

La candidata fue contundente al señalar que “el justicialismo se diluyó en Hacemos por Córdoba” y que muchos dirigentes “se corrieron hacia un espacio con el que ya no nos sentimos identificados”. Agregó que tanto en el ballotage de 2015 como en el actual ciclo político “el exgobernador Schiaretti colaboró con los triunfos de Macri y de Milei”.

“Hubo y todavía hay funcionarios del exgobernador en el gobierno de Milei. Luego vimos el apoyo a la Ley Bases, a los superpoderes y a todas las políticas que ha llevado adelante el gobierno nacional, y eso nos ha hecho mucho daño a los cordobeses”, expresó De la Sota.

“El Congreso debe poblarse de voces que digan que no”

Sobre la situación actual del país, sostuvo que “el Congreso que viene se tiene que poblar de diputados y diputadas que realmente estén dispuestos a decir que no, porque Milei no va a cambiar el rumbo económico ni político, y sigue hablando de macroeconomía sin tener el más mínimo registro del sufrimiento de la gente”.

“La gente se siente golpeada, maltratada y abandonada por un Estado que debería velar por los sectores más vulnerables”, señaló, y subrayó: “El trabajador tiene que volver a tener calidad de vida, y con este modelo económico no lo vamos a lograr”.

Durante todo el recorrido por Punilla, Natalia de la Sota mantuvo encuentros con vecinos, comerciantes e instituciones, reafirmando su compromiso con “una Córdoba más justa, con oportunidades y con un Estado presente”.