Natalia de la Sota adelantó que votará a Sergio Massa en el balotaje

Fuente: Cba24n

Los diputados del Interbloque Federal Natalia De la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez manifestaron este domingo su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para el balotaje del 19 de noviembre.

Ambos diputados habían apoyado a Juan Schiarreti, de Hacemos por Nuestro País (HxNP), en las Elecciones Generales.

“Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza (LLA) no me representan”, inició De la Sota su mensaje en su cuenta de X, ex Twitter, en referencia a la postulación del opositor Javier Milei.

Y sobre la opción que representa Massa, dijo que ella también apuesta por un “Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”.

En tanto, “Topo” Rodríguez señaló que “como argentino y peronista, no apoyaré a quien dice admirar a Margaret Tatcher por haber ganado la Guerra de Malvinas y sostiene que la Justicia Social es una aberración”. “Votaré a Sergio Massa”, señaló el legislador en declaraciones a Télam.