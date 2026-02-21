Música, espuma y 30 mil asistentes: así fueron los carnavales históricos de Bialet Massé

Más de 30 mil personas colmaron la Avenida San Martín durante tres noches consecutivas de fiesta, posicionando a Bialet Massé como uno de los epicentros carnavaleros del verano cordobés.

Bialet Massé vivió un fin de semana histórico: más de 30 mil personas participaron de las tres noches consecutivas de carnaval, cifras que consolidan a la celebración —en apenas su tercera edición— como una de las más convocantes del departamento Punilla.

Con tres grillas de gran nivel artístico, en las que el folclore y el cuarteto fueron protagonistas, el evento gratuito y abierto a toda la familia reunió no solo a vecinos de la localidad, sino también a visitantes de distintas ciudades del valle y de otras provincias que eligieron Bialet Massé para disfrutar el fin de semana largo.

El intendente Eduardo Reyna manifestó su satisfacción por el balance de las tres jornadas y destacó la importancia de un evento masivo que impulsa el turismo y dinamiza la economía local, con impacto directo en el comercio, la gastronomía y los servicios turísticos.

La mayor euforia se vivió en la noche central, cuando el público, bajo una lluvia de espuma, ovacionó a Los Herreras, que hicieron bailar a la multitud, jugaron al carnaval y hasta compartieron fernet con sus fanáticos en una calurosa noche de febrero cordobés. La apertura de esa jornada estuvo a cargo de Samy González, joven voz del cuarteto regional que marcó el pulso festivo desde los primeros acordes.

Las dos noches previas también ofrecieron una programación destacada, con la participación de Chipote, El Fabri, Kepianco, Los Nombradores del Alba, Jordy Vivas y Maníacos de La Falda, entre otros artistas que completaron grillas diversas y convocantes. La Avenida San Martín se transformó en un corsódromo vibrante, colmado de caporales, tinkus, murgas y comparsas llegadas desde distintos puntos de Punilla y de Córdoba capital.

Con una organización cuidada, dispositivo de seguridad y una propuesta cultural pensada para todas las edades, Bialet Massé reafirma así su lugar como epicentro de los carnavales más grandes de Punilla, consolidando una fiesta que crece año tras año y que ya se ganó un lugar propio en el calendario del verano cordobés.