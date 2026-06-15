Mundial 2026: Suecia goleó a Túnez y quedó al frente del Grupo F

El seleccionado europeo ganó 5 a 1 en Monterrey, con doblete de Yasin Ayari, y aprovechó el empate entre Países Bajos y Japón para liderar la zona.

Suecia tuvo un debut contundente en el Mundial 2026 y goleó 5 a 1 a Túnez, en la noche del domingo 14 de junio, en Monterrey, por la primera fecha del Grupo F.

El equipo europeo golpeó rápido. A los 7 minutos, Yasin Ayari aprovechó un error en la salida del arquero tunecino y, tras un rebote en el área, sacó un remate fuerte para marcar el 1 a 0.

Suecia sostuvo el dominio y amplió la diferencia a los 30 minutos, cuando Alexander Isak encabezó un contraataque, se metió en el área y definió para el 2 a 0. Túnez, que había mostrado poco en ataque, encontró algo de aire antes del descanso: a los 43 minutos, Omar Rekik descontó de cabeza y puso el partido 2 a 1.

La reacción africana duró poco. En el complemento, Suecia volvió a imponer condiciones y a los 59 minutos llegó el tercero, con una definición de Viktor Gyökeres tras una asistencia de Isak. Desde allí, el equipo de Graham Potter manejó el trámite con comodidad.

El cuarto gol llegó a los 84 minutos, por intermedio de Mattias Svanberg, apenas después de ingresar desde el banco. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente el tanto fue convalidado.

Ya en tiempo de descuento, Ayari cerró su gran noche con otro remate desde afuera del área y selló el 5 a 1 definitivo. Fue una presentación muy sólida para Suecia, que mostró eficacia, presión alta y una sociedad ofensiva interesante entre Isak y Gyökeres.

Con este resultado, Suecia quedó como líder del Grupo F con tres puntos y una diferencia de gol de +4. Detrás aparecen Países Bajos y Japón, con una unidad cada uno tras el empate 2 a 2, mientras que Túnez cerró la primera fecha sin puntos.

En la próxima jornada, Suecia enfrentará a Países Bajos el sábado 20 de junio, a las 14:00 de Argentina, en Houston. En tanto, Túnez jugará ante Japón el domingo 21 de junio, desde la 01:00 de Argentina, en Guadalajara.