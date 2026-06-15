Mundial 2026: Cabo Verde resistió ante España y celebró un empate histórico

La Roja dominó la posesión, pero chocó contra una defensa firme y un gran partido de Vozinha. El debutante africano sumó su primer punto mundialista.

España tuvo un debut frustrante en el Mundial 2026 y empató 0 a 0 ante Cabo Verde, este lunes 15 de junio, en Atlanta, por la primera fecha del Grupo H.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente manejó la pelota durante casi todo el partido y asumió el protagonismo desde el inicio, pero le faltó profundidad para romper el bloque defensivo de un rival ordenado, físico y muy concentrado.

Cabo Verde, debutante absoluto en una Copa del Mundo, sostuvo el empate con una actuación muy sólida. Su arquero Vozinha, de 40 años, fue una de las figuras del encuentro, con intervenciones importantes ante remates de Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino.

España acumuló posesión y llegadas, pero no logró transformar ese dominio en gol. En el segundo tiempo, el ingreso de Lamine Yamal le dio algo más de desequilibrio al ataque español, aunque tampoco alcanzó para quebrar la resistencia africana.

El seleccionado caboverdiano, por su parte, no se limitó solo a defender. En el tramo final encontró algunos espacios para salir de contraataque y terminó sosteniendo un resultado histórico: su primer punto mundialista en su primera presentación en el torneo.

El empate fue además el primer 0 a 0 del Mundial y dejó a España con sabor amargo, por el favoritismo previo y por la diferencia de jerarquía entre ambos planteles. Para Cabo Verde, en cambio, el resultado tuvo valor de hazaña.

Con este resultado, España y Cabo Verde sumaron su primer punto en el Grupo H, a la espera del partido entre Arabia Saudita y Uruguay, que completará la primera fecha de la zona.

En la próxima jornada, España enfrentará a Arabia Saudita el domingo 21 de junio, a las 13:00 de Argentina, en New Jersey. Ese mismo día, Cabo Verde jugará ante Uruguay desde las 19:00 de Argentina, en Miami.