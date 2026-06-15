Mundial 2026: Costa de Marfil golpeó sobre el final y venció a Ecuador

El seleccionado africano ganó 1 a 0 en Philadelphia, con un gol de Amad Diallo a los 90 minutos, y arrancó con tres puntos en el Grupo E.

Costa de Marfil tuvo un debut ideal en el Mundial 2026 y venció 1 a 0 a Ecuador, este domingo, en Philadelphia, por la primera fecha del Grupo E.

El partido fue parejo y muy disputado, aunque Ecuador tuvo las chances más claras durante el primer tiempo. El equipo sudamericano manejó mejor algunos pasajes, encontró espacios para atacar y estuvo cerca de abrir el marcador, pero chocó con la falta de eficacia y con los palos.

John Yeboah y Alan Minda tuvieron oportunidades importantes para la Tri, que también contó con aproximaciones de Enner Valencia. Costa de Marfil, en cambio, fue creciendo con el correr de los minutos y empezó a lastimar con transiciones rápidas y ataques por las bandas.

En el complemento, el desarrollo se hizo más abierto. Ecuador siguió buscando, pero le faltó precisión en los metros finales, mientras que el seleccionado africano mantuvo el orden y esperó su momento. El ingreso de Amad Diallo terminó siendo decisivo.

Cuando el empate parecía cerrado, a los 90 minutos, Amad Diallo apareció dentro del área y definió de primera tras una jugada por derecha para marcar el 1 a 0. El gol desató el festejo marfileño y dejó sin reacción a Ecuador, que pagó caro las chances desperdiciadas.

Con este resultado, Costa de Marfil sumó sus primeros tres puntos y quedó segundo en el Grupo E, detrás de Alemania por diferencia de gol. El seleccionado alemán lidera la zona tras el 7 a 1 ante Curazao, mientras que Ecuador y Curazao quedaron sin unidades.

En la próxima jornada, Costa de Marfil enfrentará a Alemania el sábado 20 de junio, a las 17:00 de Argentina, en Toronto. Ese mismo día, Ecuador jugará ante Curazao desde las 21:00 de Argentina, en Kansas City.