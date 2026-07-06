Mundial 2026: Inglaterra sobrevivió con diez en el Azteca y eliminó a México

Jude Bellingham marcó dos goles en apenas 98 segundos y Harry Kane convirtió de penal el 3 a 1. México reaccionó, jugó más de media hora con un futbolista de ventaja y presionó hasta el final, pero cayó 3 a 2 ante una gran actuación de Jordan Pickford.

Inglaterra derrotó 3 a 2 a México en un partido electrizante disputado en el Estadio Azteca y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Jude Bellingham convirtió un doblete a los 36 y 38 minutos, mientras que Harry Kane marcó de penal a los 60. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el seleccionado anfitrión.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel debió resistir durante buena parte del segundo tiempo con diez futbolistas, luego de la expulsión de Jarell Quansah a los 54 minutos.

México controló la pelota, acumuló ataques y mantuvo la incertidumbre hasta el cierre, pero no logró superar nuevamente a Jordan Pickford, figura decisiva para sostener la clasificación inglesa.

Pickford evitó el primer golpe

El comienzo del encuentro se retrasó una hora por la presencia de tormentas eléctricas en la Ciudad de México.

Una vez iniciado el partido, México salió impulsado por el público y trató de imponer su intensidad desde los primeros minutos.

La primera oportunidad clara llegó a los 15 minutos, cuando Roberto Alvarado envió un centro preciso y Jiménez conectó un cabezazo en palomita.

Pickford reaccionó con una gran atajada y evitó la apertura del marcador.

El arquero disputó su encuentro número 17 en Copas del Mundo e igualó a Peter Shilton como el guardameta con más presencias mundialistas en la selección inglesa.

Inglaterra consiguió reducir progresivamente el ritmo mexicano y comenzó a encontrar espacios por el costado derecho.

Bellingham golpeó dos veces

A los 36 minutos, Bukayo Saka recibió sobre la derecha y envió un centro hacia el área.

Bellingham atacó el espacio entre los defensores y conectó una espectacular palomita para colocar el balón lejos del alcance de Raúl Rangel.

México todavía intentaba asimilar el golpe cuando Inglaterra volvió a marcar apenas 98 segundos después.

Kane condujo una nueva transición y habilitó a Bellingham, quien definió con precisión para establecer el 2 a 0.

El mediocampista fue además determinante cerca de su propia área, al despejar sobre la línea una pelota que parecía destinada al gol mexicano.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre logró reaccionar antes del descanso.

A los 42 minutos, una pelota detenida generó una serie de rebotes dentro del área inglesa. Quiñones capturó el balón y conectó una volea que superó a Pickford para marcar el 2 a 1.

El descuento devolvió la energía al estadio y dejó completamente abierta la eliminatoria.

Una roja que cambió el partido

Inglaterra tuvo una oportunidad para recuperar los dos goles de diferencia al comienzo del complemento, pero el remate de Nico O’Reilly golpeó en el palo.

Poco después se produjo una de las acciones determinantes del encuentro.

Quansah intentó disputar una pelota con Jesús Gallardo y terminó impactando con los tapones sobre la pierna del futbolista mexicano.

El árbitro no mostró inicialmente la tarjeta roja, pero fue convocado por el VAR para revisar la acción. Después de observar las imágenes, expulsó al defensor inglés a los 54 minutos.

Quansah se convirtió así en el cuarto jugador de Inglaterra expulsado en la historia de los Mundiales.

Tuchel respondió retirando a Saka y enviando al campo a John Stones, con el objetivo de reorganizar la defensa.

Dos penales en nueve minutos

Pese a estar en inferioridad numérica, Inglaterra volvió a golpear a los 60 minutos.

Anthony Gordon escapó hacia el área y fue derribado por Rangel cuando intentaba superar al arquero.

Kane asumió la ejecución y convirtió con tranquilidad el penal para establecer el 3 a 1.

La ventaja volvió a durar poco.

Nueve minutos después, Kane intentó rechazar una pelota dentro de su propia área y cometió una infracción. Tras otra revisión del VAR, el árbitro sancionó penal para México.

Jiménez remató con precisión y anotó el 3 a 2 a los 69 minutos.

Con más de veinte minutos por delante y un futbolista adicional, México se lanzó decididamente en busca del empate.

Inglaterra resistió hasta el final

El seleccionado anfitrión controló ampliamente la posesión durante el tramo final y obligó a Inglaterra a defender muy cerca de su arco.

México buscó mediante centros, pelotas detenidas y remates desde afuera del área. Pickford volvió a responder en los momentos decisivos, mientras los defensores ingleses bloquearon numerosos intentos.

Tuchel reforzó el equipo con los ingresos de Dan Burn y Djed Spence, y terminó el encuentro con una estructura completamente dedicada a sostener la ventaja.

El árbitro adicionó 11 minutos, prolongando la tensión en un Azteca que empujó al seleccionado local hasta la última pelota.

Inglaterra consiguió resistir y se transformó en la primera selección que derrota a México en un partido mundialista disputado en ese estadio.

El resultado puso fin también a una serie de cuatro triunfos mexicanos en el torneo, todos ellos sin recibir goles, y a una campaña en la que el anfitrión había conseguido ganar una eliminatoria mundialista por primera vez en 40 años.

Inglaterra disputará los cuartos de final ante Noruega el sábado 11 de julio, desde las 18:00 de Argentina, en Miami.