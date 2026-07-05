Mundial 2026: Haaland hizo historia y Noruega eliminó a Brasil

El delantero marcó dos goles en el tramo final para sellar el 2 a 1 en Nueva Jersey. Ørjan Nyland atajó un penal en el primer tiempo y Neymar descontó cuando ya no quedaba margen para la reacción brasileña.

Noruega protagonizó uno de los mayores impactos del Mundial 2026 al derrotar 2 a 1 a Brasil y clasificarse por primera vez en su historia a los cuartos de final.

Erling Haaland convirtió los dos goles europeos, a los 79 y 90 minutos, después de un encuentro en el que el arquero Ørjan Nyland había sostenido el empate al detenerle un penal a Bruno Guimarães.

Brasil descontó mediante Neymar, también desde los doce pasos, en el décimo minuto agregado. El tanto llegó demasiado tarde y no impidió una nueva eliminación prematura del seleccionado cinco veces campeón del mundo.

Noruega enfrentará en la próxima instancia al ganador del partido entre México e Inglaterra.

Un gol anulado y un penal desperdiciado

Noruega comenzó sin complejos y consiguió enviar la pelota al arco cuando apenas se habían disputado tres minutos.

Martin Ødegaard encontró la proyección de Julian Ryerson, quien colocó un centro hacia el área para la definición de Patrick Berg. La jugada fue invalidada por posición adelantada del lateral derecho.

Brasil respondió poco después con una transición rápida. Bruno Guimarães inició la acción, Gabriel Martinelli colocó el pase hacia el centro y Matheus Cunha fue derribado por Kristoffer Ajer.

El árbitro dejó seguir inicialmente, pero cambió su decisión después de ser convocado por el VAR y sancionó el penal.

Bruno Guimarães se hizo cargo de la ejecución con una carrera entrecortada, aunque Nyland adivinó la intención y desvió el remate hacia su izquierda.

La intervención del arquero representó el primer gran momento del conjunto noruego y mantuvo el partido sin goles.

Noruega discutió el dominio brasileño

Después de las dos acciones decisivas del comienzo, el encuentro entró en una dinámica equilibrada.

Noruega intentó controlar la pelota mediante Ødegaard y Berg, mientras Brasil buscó aprovechar la velocidad de Vinícius Júnior y Martinelli en las transiciones.

Nyland volvió a responder ante los intentos brasileños y Alisson también debió intervenir frente a una llegada de Ødegaard sobre el cierre de la primera mitad.

Haaland estuvo bien controlado durante buena parte de los primeros 45 minutos, rodeado por Gabriel Magalhães y Marquinhos y con pocas posibilidades de recibir cerca del área.

El equipo de Ståle Solbakken, sin embargo, consiguió impedir que Brasil impusiera un dominio sostenido y llegó al descanso con el partido abierto.

Los cambios que transformaron a Noruega

Solbakken modificó los dos extremos para el comienzo del complemento y envió al campo a Oscar Bobb y Andreas Schjelderup.

Brasil comenzó a tener más posesión, pero esa situación también generó espacios para los contraataques noruegos.

Carlo Ancelotti incorporó a Endrick, quien recibió inmediatamente una gran habilitación de Vinícius. El delantero quedó frente al arco, aunque su control resultó largo y terminó definiendo desviado.

Más tarde ingresó Neymar, con la intención de darle mayor creatividad a un ataque brasileño que no conseguía transformar la posesión en situaciones claras.

Noruega comenzó a encontrar cada vez más espacios. Haaland utilizó su potencia para sostener la pelota frente a los centrales y habilitó a Schjelderup, cuyo remate fue detenido por Alisson.

La conexión entre ambos sería determinante pocos minutos después.

Haaland apareció en el momento decisivo

A los 79 minutos, Schjelderup recibió sobre la izquierda y envió un centro preciso hacia el área.

Haaland superó en el salto a Gabriel Magalhães y conectó un potente cabezazo que venció a Alisson para establecer el 1 a 0.

Brasil adelantó sus líneas en busca del empate, pero quedó todavía más expuesto frente a las transiciones noruegas.

Cuando comenzaba el tiempo agregado, Schjelderup volvió a intervenir y encontró a Haaland con espacio en la entrada del área.

El delantero controló y definió con un remate bajo y cruzado para convertir el 2 a 0 y desatar el festejo de los simpatizantes noruegos.

Haaland alcanzó así los siete goles en el torneo e igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores.

El descuento llegó demasiado tarde

Brasil recibió una última oportunidad cuando ya se habían cumplido los siete minutos agregados inicialmente.

El árbitro sancionó un penal por una infracción sobre Casemiro y Neymar asumió la ejecución.

El delantero utilizó una carrera con pausa y convirtió el 2 a 1 en el minuto 100, pero Noruega consiguió resistir la última acción y aseguró una clasificación histórica.

El resultado prolongó además una particularidad que acompaña al enfrentamiento entre ambos seleccionados: Brasil continúa sin poder derrotar a Noruega.

La eliminación cerró otra Copa del Mundo decepcionante para la Verdeamarela, que había llegado al torneo con Ancelotti como entrenador y con la expectativa de recuperar el título después de 24 años.

Noruega, en cambio, disputará por primera vez los cuartos de final. Su próximo partido será ante México o Inglaterra el sábado 11 de julio, desde las 18:00 de Argentina, en Miami.