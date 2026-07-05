Fórmula 1: Leclerc ganó en Silverstone y Colapinto remontó diez puestos para terminar noveno

El monegasco consiguió su primera victoria de la temporada en una carrera marcada por los problemas de Antonelli y el accidente de Verstappen. El argentino largó 19º, avanzó hasta la zona de puntos y completó el doble festejo de Alpine.

Charles Leclerc se quedó este domingo con el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, tras imponerse en una cambiante carrera en Silverstone que terminó detrás del auto de seguridad.

El piloto de Ferrari aprovechó una gran largada para superar al poleman Kimi Antonelli, controló el ritmo durante buena parte de las 52 vueltas y consiguió su primera victoria de la temporada.

George Russell terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio ante el público británico. Más atrás, Franco Colapinto protagonizó una de las mayores remontadas de la jornada: largó desde el puesto 19 y finalizó noveno, con dos puntos para el campeonato.

Leclerc comenzó a construir su triunfo apenas se apagaron los semáforos. El monegasco superó a Antonelli en los primeros metros, mientras Hamilton también dejó atrás al Mercedes para ubicarse segundo.

Antonelli recuperó esa posición en la vuelta 11 y comenzó a perseguir al líder. El italiano extendió su primer tramo y llegó a encabezar la carrera cuando Leclerc ingresó a boxes, aunque después de su detención regresó a la pista a más de siete segundos del Ferrari.

Hamilton también debió cumplir una penalización de cinco segundos por haberse movido antes de la señal de largada. Pese a esa sanción, consiguió mantenerse en la pelea por el podio y protagonizó varios duelos con Russell y Max Verstappen.

Los problemas de Antonelli cambiaron la carrera

Antonelli parecía encaminado a disputar la victoria después de reducir la diferencia con Leclerc durante el segundo tramo. Sin embargo, en la vuelta 41 reportó un problema en la parte delantera izquierda de su Mercedes.

El equipo cambió el alerón y los neumáticos, pero el inconveniente continuó y obligó al líder del campeonato a realizar una nueva parada. Más tarde recibió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de la pista y terminó clasificado en el puesto 15.

Con Antonelli fuera de la pelea, Leclerc abrió una diferencia importante sobre Hamilton. La carrera volvió a modificarse a cuatro vueltas del final, cuando Verstappen perdió el control de su Red Bull y quedó atrapado en la leca de la curva Stowe.

La dirección de carrera dispuso el ingreso del auto de seguridad. Los dos Ferrari aprovecharon para colocar neumáticos nuevos, mientras Russell permaneció en pista y avanzó al segundo puesto.

Los trabajos para retirar el auto de Verstappen se extendieron hasta el final y no hubo relanzamiento. Leclerc recibió la bandera a cuadros detrás del auto de seguridad, seguido por Russell y Hamilton.

Lando Norris terminó cuarto, por delante de Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto.

Colapinto aprovechó sus oportunidades

Colapinto inició la carrera desde la décima fila, luego de haber quedado eliminado en la Q1 de la clasificación del sábado. El argentino tuvo una buena largada, ganó posiciones durante los primeros giros y mostró un ritmo más competitivo que el exhibido durante el resto del fin de semana.

El piloto de Alpine completó un sólido primer tramo con neumáticos medios, consiguió superar rivales en pista y se mantuvo cerca de la lucha por los últimos puestos puntuables.

Los abandonos, las penalizaciones y los problemas de otros competidores lo acercaron al décimo lugar, pero Colapinto también necesitó sostener el ritmo y mantenerse fuera de incidentes para aprovechar esas circunstancias.

En el tramo final buscaba alcanzar a Antonelli, que circulaba con dificultades. La sanción aplicada al italiano lo promovió finalmente al noveno puesto, mientras que Pierre Gasly terminó décimo y completó el doble ingreso de Alpine en los puntos.

“Fue una buena recuperación”, evaluó Colapinto, quien destacó el ritmo mostrado durante el primer tramo y valoró haber avanzado diez posiciones desde la largada.

El argentino también lamentó que la competencia no se relanzara después del accidente de Verstappen, ya que pretendía intentar un ataque sobre Bortoleto por el octavo lugar.

Con este resultado, Colapinto alcanzó los 18 puntos y quedó en la 13ª posición del campeonato de pilotos. Alpine llegó a 60 unidades y se mantiene quinto entre los constructores, apenas por delante de Racing Bulls.

Cómo quedó el campeonato

Pese a terminar fuera de los puntos, Antonelli continúa como líder con 179 unidades. Russell redujo la diferencia y quedó segundo con 154, mientras que Hamilton ocupa el tercer lugar con 147.

Leclerc subió al cuarto puesto con 108 puntos, seguido por Norris con 97 y Oscar Piastri con 82.

La Fórmula 1 tendrá ahora un fin de semana de descanso. La próxima fecha será el Gran Premio de Bélgica, que se disputará del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps.