Mundial 2026: Haaland apareció sobre el final y Noruega será rival de Brasil en octavos

El delantero convirtió a los 86 minutos el gol del triunfo 2 a 1 sobre Costa de Marfil. Antonio Nusa había adelantado al seleccionado europeo y Amad Diallo igualó para los africanos.

Noruega derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil en Dallas y consiguió por primera vez en su historia superar una eliminatoria de la Copa del Mundo.

Antonio Nusa abrió el marcador durante el primer tiempo, Amad Diallo consiguió la igualdad a los 74 minutos y Erling Haaland apareció cerca del final para definir un encuentro equilibrado y clasificar al conjunto europeo a los octavos de final del Mundial 2026.

El delantero alcanzó los cinco goles en el torneo y volvió a resultar decisivo después de haber descansado en la derrota ante Francia durante el cierre de la fase de grupos.

Noruega enfrentará ahora a Brasil, que eliminó a Japón.

Costa de Marfil comenzó mejor

El seleccionado africano tuvo un comienzo más decidido y generó las primeras situaciones mediante la velocidad de Nicolas Pépé y Yan Diomande.

Ghislain Konan ingresó al área por la izquierda y sacó un remate que terminó contra la parte externa de la red. Poco después, Diomande encontró a Pépé con un cambio de frente, pero el delantero no consiguió impactar correctamente la pelota.

Noruega mostró dificultades para conectar con Haaland y Alexander Sørloth durante gran parte de la primera mitad. Sin embargo, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken comenzó a crecer cerca del descanso.

Haaland tuvo su primera oportunidad mediante un cabezazo que no logró dirigir hacia el arco y Sørloth estuvo cerca de convertir después de un tiro de esquina.

Nusa rompió el partido con una gran definición

La apertura llegó a los 39 minutos.

Martin Ødegaard trasladó la pelota y habilitó a Nusa sobre la izquierda. El extremo ingresó al área, enganchó hacia su pierna derecha y sacó un remate con efecto que superó al arquero Yahia Fofana y se metió en el ángulo.

Noruega aprovechó el impulso del gol y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Haaland recibió dentro del área, pero su remate fue bloqueado cuando se preparaba para definir.

Costa de Marfil respondió antes del descanso mediante un cabezazo de Emmanuel Agbadou que salió desviado.

Durante el complemento, los africanos recuperaron la iniciativa. Pépé tuvo una buena oportunidad a los diez minutos, pero el arquero Ørjan Nyland consiguió rechazar su disparo.

El entrenador Emerse Faé decidió entonces enviar a la cancha a Amad Diallo, quien cambió el desarrollo del encuentro.

Amad ingresó y consiguió el empate

El futbolista del Manchester United tuvo una intervención decisiva en las dos áreas.

Primero evitó el segundo gol noruego al despejar sobre la línea un remate de Torbjørn Heggem. Poco después, encabezó la jugada que terminó con la igualdad.

A los 74 minutos, Amad realizó una rápida combinación con Pépé, ingresó al área desde la derecha y superó a dos defensores antes de sacar un potente remate que picó delante de Nyland y se metió junto al palo.

El gol provocó el mejor momento de Costa de Marfil, que adelantó sus líneas y comenzó a encontrar espacios por los costados.

Noruega parecía haber perdido el control del partido, pero recuperó profundidad con los ingresos de Oscar Bobb y Andreas Schjelderup.

Haaland volvió a resultar decisivo

Cuando faltaban cuatro minutos para el final, Noruega construyó una gran acción colectiva por el sector derecho.

Bobb avanzó hacia el área y habilitó a Patrick Berg, quien levantó la cabeza y envió un pase bajo hacia el centro. Fofana salió para intentar cortar la jugada y Haaland apareció frente al arco vacío para empujar la pelota.

Aunque no logró impactarla con limpieza, el delantero consiguió marcar el 2 a 1 a los 86 minutos.

Fue su quinto gol en esta Copa del Mundo y el número 60 con la selección noruega.

Costa de Marfil todavía tuvo una oportunidad clara para forzar el alargue. En el sexto minuto agregado, Amad ejecutó un tiro libre que se dirigía hacia el ángulo, pero Nyland voló hacia su izquierda y realizó una atajada determinante.

Noruega resistió los últimos intentos africanos y celebró su primera victoria en una fase eliminatoria mundialista.

El seleccionado europeo enfrentará a Brasil por los octavos de final el domingo 5 de julio, desde las 17:00 de Argentina, en Nueva Jersey.