Mundial 2026 | Alfaro, tras la hazaña de Paraguay: “Tenemos un corazón que no se rinde nunca”

El entrenador destacó la capacidad de resistencia de la Albirroja después de eliminar a Alemania por penales y aseguró que sus jugadores salieron como guerreros y regresaron convertidos en leyendas.

Gustavo Alfaro calificó como la victoria más importante de su carrera la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania.

La Albirroja igualó 1 a 1 durante los 120 minutos y se impuso 4 a 3 en la definición, con Orlando Gill como figura y José Canale como autor del remate decisivo.

Después del encuentro, el entrenador argentino ofreció una extensa conferencia de prensa en la que destacó el compromiso de sus futbolistas, la capacidad para resistir ante una potencia y las enseñanzas que dejó el duro comienzo del torneo.

“Tenemos un corazón que no se rinde nunca”, afirmó Alfaro al describir el espíritu de un equipo que soportó largos pasajes de dominio alemán y consiguió sostener la igualdad hasta los penales.

El director técnico aseguró que los 26 futbolistas habían ingresado al campo como guerreros y se retiraron convertidos en leyendas. También definió la clasificación como una jornada épica y sostuvo que el resultado fue consecuencia del recorrido atravesado por el seleccionado.

“Fue la victoria más grande de mi vida”, reconoció. Para Alfaro, lo ocurrido en Boston representó “una mezcla de sangre y épica”, construida desde la entrega de jugadores acostumbrados a superar dificultades.

La derrota que enseñó

Alfaro también recordó la caída 4 a 1 frente a Estados Unidos en el debut y señaló que aquella derrota resultó fundamental para preparar el encuentro ante Alemania.

El entrenador explicó que el primer partido funcionó como una advertencia sobre el nivel de exigencia de una Copa del Mundo. Después de ese golpe, Paraguay venció a Turquía, empató con Australia, avanzó entre los mejores terceros y terminó eliminando a uno de los seleccionados más poderosos de la historia.

Según su análisis, el equipo comprendió que no podía ofrecer ventajas desde el inicio ante rivales de semejante jerarquía. Esa experiencia permitió que los jugadores llegaran mejor preparados táctica y emocionalmente al cruce eliminatorio.

Antes del partido, Alfaro les había planteado que Alemania contaba con mayor jerarquía individual, pero que esa diferencia debía desaparecer al momento del pitazo final.

También les pidió que cantaran el himno como 26 guerreros y abandonaran el campo después de haber protagonizado una actuación épica.

Los elogios para Gill y Canale

Alfaro reservó una parte especial de su conferencia para Orlando Gill, quien contuvo dos ejecuciones durante la tanda de penales.

El entrenador recordó que el arquero había quedado expuesto después de la derrota ante Estados Unidos, pero consideró que fue creciendo con el desarrollo de la competencia hasta transformarse en una de las figuras de la clasificación.

También destacó a José Canale, quien ingresó durante el encuentro, sostuvo a la defensa frente a los delanteros alemanes y terminó ejecutando el penal definitivo.

Alfaro repasó las dificultades que el defensor debió superar durante su carrera y lo definió como un campeón de la vida. A su entender, haber convertido el remate que eliminó a Alemania representó una recompensa para un futbolista acostumbrado a atravesar situaciones adversas.

El técnico también elogió a Matías Galarza, a quien le había anticipado que podía consagrarse como un jugador de partidos importantes. El mediocampista respondió con una actuación destacada y convirtió uno de los penales paraguayos.

Una identidad basada en la resistencia

Más allá del resultado, Alfaro vinculó la clasificación con la identidad histórica del fútbol paraguayo.

El entrenador sostuvo que la capacidad para resistir forma parte de la esencia de la Albirroja y admitió que el equipo debió convivir con sus limitaciones para competir frente a un rival técnicamente superior.

También pidió aprovechar el impacto del Mundial para pensar el crecimiento del fútbol paraguayo a largo plazo y evitar que cada proceso vuelva a comenzar desde cero.

Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años y ya se instaló entre los 16 mejores equipos del torneo.

Ahora enfrentará al ganador del partido entre Francia y Suecia, el próximo sábado 4 de julio, desde las 18:00 de Argentina.

Alfaro, sin embargo, evitó proyectarse demasiado. Después de la clasificación, aseguró que para él no existía nada más allá de Alemania y que el primer objetivo era descansar y recuperar al plantel para el próximo desafío.