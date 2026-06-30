“El Reencuentro de las Promociones”: el baile con el que el IES celebra su 75° aniversario

La primera escuela de enseñanza media de Villa Carlos Paz desarrolla actividades durante todo el año para renovar el vínculo con sus egresados. El próximo sábado 4 de julio, desde las 20 horas, realizará el baile “El Reencuentro de las Promociones”.

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) celebra sus 75 años de vida institucional con una serie de actividades que buscan reunir a las distintas generaciones que pasaron por sus aulas y recuperar la historia compartida con la comunidad de Villa Carlos Paz.

En distintas jornadas, algunas promociones de egresados regresaron al patio de la escuela para participar del izamiento de la bandera junto a los estudiantes actuales y compartir una fotografía en el lugar que marcó buena parte de su formación.

La iniciativa fue impulsada por el actual equipo directivo como una forma de volver a abrir las puertas de la institución a quienes alguna vez la habitaron como alumnos.

El gesto busca renovar el vínculo entre la escuela, sus exestudiantes y la comunidad, además de fortalecer el sentido de pertenencia construido a lo largo de siete décadas y media.

El Reencuentro de las Promociones

La próxima actividad central será el baile denominado “El Reencuentro de las Promociones”, que se realizará el sábado 4 de julio, a partir de las 20 horas.

La convocatoria está dirigida a vecinos y egresados de todas las edades, con la intención de compartir una noche de música, comidas rápidas, tragos y reencuentros entre quienes formaron parte de la historia de la institución.

Las entradas podrán adquirirse hasta el viernes 3 de julio, en la escuela, de 8.30 a 12.30 horas.

La celebración forma parte de una programación que se extenderá durante todo el año, con distintas propuestas destinadas a recordar el recorrido del establecimiento y reunir a sus promociones.

Una escuela nacida del esfuerzo comunitario

El IES fue la primera institución de enseñanza media de Villa Carlos Paz y nació gracias a la voluntad, el esfuerzo y la dedicación de un grupo de vecinos que impulsó su creación.

Las primeras clases fueron dictadas en el garaje de una vivienda ubicada sobre calle Bialet Massé, hasta que el Rotary Club finalizó la construcción de un aula en la Biblioteca José H. Porto.

La institución comenzó como Escuela de Comercio y posteriormente sumó la Escuela Normal Nacional. Durante la década de 1960 se trasladó al edificio que ocupa actualmente.

Con el paso del tiempo incorporó el Bachiller Nacional y distintas orientaciones especializadas, acompañando el crecimiento de la ciudad y los cambios del sistema educativo.

Más adelante, con la creación de otras escuelas y la ampliación de su propuesta académica, se transformó en el Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (IESS), abarcando diferentes niveles educativos.

A 75 años de aquellas primeras clases, la institución vuelve a convocar a su comunidad para celebrar una historia atravesada por generaciones de estudiantes, docentes, familias y vecinos de Villa Carlos Paz.