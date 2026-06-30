Un nuevo sismo se sintió durante la madrugada en el sur de Punilla

El movimiento tuvo una magnitud de 2,4 y su epicentro se ubicó entre Alta Gracia y La Falda. El INPRES confirmó que fue percibido levemente en San Antonio de Arredondo y Cabalango.

Un nuevo sismo se registró durante la madrugada de este martes en Córdoba y fue percibido en localidades del sur del valle de Punilla.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 3:34:02, tuvo una magnitud de 2,4 y se originó a una profundidad de 19 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia, 43 kilómetros al sudoeste de Córdoba capital y 53 kilómetros al sur de La Falda.

El organismo asignó una intensidad de entre II y III grados en la escala Mercalli Modificada en San Antonio de Arredondo y Cabalango, donde pudo ser advertido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

También hubo reportes de vecinos que sintieron una breve vibración en Villa Carlos Paz, aunque la ciudad no aparece mencionada expresamente en el registro de intensidades publicado por el INPRES.

El movimiento se produjo poco más de un día después del sismo de magnitud 2,7 registrado durante la noche del domingo, con epicentro en cercanías de Tanti.