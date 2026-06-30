Tras cuatro años de investigación detuvieron a un referente narco y cerraron un punto de venta de drogas en Santa María de Punilla

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal. El acusado fue detenido en Cosquín y luego la FPA allanó una vivienda en Santa María de Punilla.

Tras una investigación desarrollada durante aproximadamente cuatro años, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre mayor de edad y cerraron un punto de venta de estupefacientes en Santa María de Punilla.

Las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias anónimas recibidas en el Centro de Denuncias del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080).

El procedimiento comenzó con la detención del investigado en la vía pública, en barrio Alto Mieres de Cosquín, donde los efectivos secuestraron un automóvil, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Posteriormente, los grupos operativos de la FPA allanaron una vivienda ubicada en la intersección de Lavalle y Mitre, en Santa María de Punilla. Durante el registro se incautaron varias dosis de marihuana y se dispuso el cierre del supuesto punto de venta.

Según se informó, el detenido era investigado por comercializar cocaína y marihuana desde su domicilio y mediante la modalidad de entrega a domicilio. De acuerdo con las pesquisas, también habría abastecido de cocaína a distintos narcomenudistas de Santa María de Punilla, Cosquín y localidades cercanas.

El automóvil secuestrado habría sido utilizado para realizar las entregas y el suministro de los estupefacientes.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín, el aprehendido fue trasladado a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.