Mundial 2026: Francia goleó a Suecia y sacó chapa de candidato

Kylian Mbappé marcó dos tantos y Bradley Barcola completó el 3 a 0 en Nueva Jersey. Les Bleus mantuvieron su campaña perfecta y avanzaron a los octavos de final.

Francia confirmó su condición de candidata al título al vencer 3 a 0 a Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y convirtió nuevamente durante el complemento. Bradley Barcola anotó el segundo, mientras que Michael Olise resultó decisivo con dos asistencias.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps consiguió así su cuarta victoria consecutiva y enfrentará a Paraguay por un lugar en los cuartos de final.

Suecia resistió hasta el cierre del primer tiempo

Francia asumió el protagonismo desde el inicio, con Mbappé, Barcola, Olise y Ousmane Dembélé intercambiando posiciones alrededor del área sueca.

Suecia intentó sostener un bloque defensivo compacto y buscar mediante ataques rápidos a Alexander Isak y Viktor Gyökeres, pero tuvo dificultades para conservar la pelota.

El conjunto francés controló el desarrollo y generó las principales situaciones, aunque durante buena parte de la primera mitad no logró superar al arquero Jacob Widell Zetterström.

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, Mbappé rompió el equilibrio a los 45 minutos.

El capitán recibió sobre el sector izquierdo, avanzó hacia el centro y sacó un potente remate cruzado que ingresó junto al segundo palo para establecer el 1 a 0.

Olise y Barcola ampliaron la ventaja

Francia mantuvo el ritmo después del descanso y consiguió el segundo tanto a los 53 minutos.

Olise filtró un pase preciso entre los defensores y dejó a Barcola en posición de gol. El delantero controló dentro del área y definió con potencia hacia el ángulo.

La diferencia obligó a Suecia a abandonar su planteo conservador, pero el seleccionado escandinavo no encontró espacios frente a una defensa francesa que volvió a mantener el arco invicto.

Isak y Gyökeres quedaron aislados durante gran parte del encuentro y apenas pudieron inquietar a Mike Maignan.

Francia, en cambio, continuó atacando con velocidad y estuvo cerca de ampliar la ventaja mediante Olise, cuyo remate fue contenido por el arquero.

Mbappé completó la goleada

El tercer gol llegó a los 74 minutos, después de otra asistencia de Olise.

El mediocampista encontró el movimiento de Mbappé detrás de la defensa sueca. El delantero controló la pelota en carrera y definió de primera con un remate colocado para sellar el 3 a 0.

Mbappé alcanzó los 18 goles en 18 partidos mundialistas, diez de ellos convertidos durante fases eliminatorias.

Francia administró la diferencia durante el tramo final y Deschamps aprovechó para dar descanso a varios titulares.

Suecia tuvo una última oportunidad mediante Gyökeres, pero su remate fue controlado sin dificultades por Maignan.

Les Bleus completaron así otro partido convincente, después de haber ganado sus tres encuentros de la fase de grupos ante Senegal, Irak y Noruega.

Francia enfrentará a Paraguay por los octavos de final el sábado 4 de julio, desde las 18:00 de Argentina, en Filadelfia.