Tanti avanza con la renovación integral del Centro Cultural

Las obras incluyen mejoras en pisos, cielorraso, camarines y pintura, además de nuevo equipamiento de sonido y una futura inversión en butacas.

La Municipalidad de Tanti continúa ejecutando trabajos de puesta en valor en el Centro Cultural de la localidad, con distintas intervenciones destinadas a renovar y modernizar el edificio.

Actualmente, las tareas se concentran en la renovación de los pisos y el cielorraso, como parte de una obra más amplia que busca fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad del espacio.

El intendente Emiliano Paredes señaló que “para nosotros la cultura es una política de Estado” y destacó que el proyecto contempla el reacondicionamiento integral del Centro Cultural.

Según detalló, las mejoras incluyen la renovación de los camarines y la pintura completa del edificio. Además, el municipio ya adquirió un nuevo equipo de sonido para las actividades y eventos que se desarrollen en el lugar.

Paredes adelantó también que se proyecta una importante inversión en butacas, con el objetivo de avanzar en una transformación definitiva del espacio.

Desde el municipio remarcaron que la puesta en valor permitirá contar con instalaciones más seguras, modernas y adecuadas para el desarrollo de propuestas culturales, educativas, artísticas e institucionales durante todo el año.

La intervención forma parte de una política orientada a preservar y mejorar los espacios públicos destinados al encuentro y la participación de la comunidad.