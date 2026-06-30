Mundial 2026: Marruecos sobrevivió a una definición dramática ante Países Bajos

Los Leones del Atlas igualaron 1 a 1 con un cabezazo de Issa Diop en tiempo agregado y se impusieron 3 a 2 en la definición. Bono detuvo el remate de Crysencio Summerville e Ismael Saibari convirtió el penal decisivo.

Marruecos volvió a demostrar su fortaleza en los partidos eliminatorios y dejó afuera a Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro disputado en Monterrey terminó 1 a 1 después de los 120 minutos y el seleccionado africano se impuso 3 a 2 en una dramática tanda de penales.

Cody Gakpo había adelantado al conjunto neerlandés a los 72 minutos, pero Issa Diop consiguió la igualdad durante el tiempo agregado. En la definición, Yassine Bounou detuvo el quinto remate rival e Ismael Saibari selló la clasificación.

Marruecos enfrentará a Canadá por los octavos de final.

Marruecos generó las mejores situaciones

Países Bajos presentó una formación más cautelosa que durante la fase de grupos y comenzó el encuentro con una línea de cinco defensores.

La decisión del entrenador Ronald Koeman le permitió reducir espacios, aunque también le entregó la iniciativa a un Marruecos que consiguió las oportunidades más claras de la primera mitad.

El arquero Bart Verbruggen se transformó rápidamente en una de las figuras neerlandesas. Primero evitó el gol ante un cabezazo cercano de Ayoub Bouaddi y después respondió frente a un potente intento de Neil El Aynaoui.

Achraf Hakimi también estuvo cerca de abrir el marcador. El lateral avanzó repetidamente por la derecha, estrelló un remate en el travesaño y obligó a Verbruggen a realizar otra intervención.

Países Bajos apenas inquietó mediante un disparo de larga distancia de Micky van de Ven, desviado por Bounou.

El seleccionado europeo consiguió neutralizar parcialmente los ataques marroquíes, pero tuvo dificultades para sostener la pelota y generar peligro sobre el arco rival.

Gakpo puso en ventaja a Países Bajos

Koeman buscó darle mayor presencia ofensiva al equipo con el ingreso de Wout Weghorst durante el segundo tiempo.

La modificación tuvo un efecto inmediato. El delantero ganó una pelota aérea que permitió el avance de Crysencio Summerville, quien insistió dentro del área y consiguió enviar el pase hacia el centro.

Gakpo llegó libre y definió de primera para marcar el 1 a 0 a los 72 minutos.

El gol cambió momentáneamente el desarrollo. Países Bajos se replegó todavía más y trató de defender la ventaja, mientras Marruecos adelantó sus líneas y acumuló futbolistas en ataque.

Virgil van Dijk realizó una intervención decisiva para impedir el empate de Saibari y el equipo neerlandés parecía encaminarse hacia la clasificación.

Diop empató en el cierre

Marruecos mantuvo la búsqueda y consiguió el empate cuando transcurría el primer minuto agregado.

El ingresado Chemsdine Talbi recibió sobre la izquierda y colocó un centro preciso hacia el área. Diop superó en el salto a Van Dijk y conectó un potente cabezazo que dejó sin posibilidades a Verbruggen.

El 1 a 1 llevó el encuentro a la prórroga y modificó completamente el estado anímico de los dos equipos.

Marruecos asumió nuevamente la iniciativa durante los treinta minutos adicionales. La ocasión más clara fue para Soufiane Rahimi, quien quedó frente al arco, pero Verbruggen consiguió desviar su remate a corta distancia con una intervención extraordinaria.

Países Bajos apostó principalmente por los contraataques y no logró aprovechar los espacios que dejaba el conjunto africano.

La igualdad se sostuvo hasta el final y la clasificación debió resolverse mediante los penales.

Una tanda repleta de errores

Países Bajos comenzó la definición con un remate convertido por Teun Koopmeiners, mientras que El Aynaoui estrelló la primera ejecución marroquí en el travesaño.

La ventaja neerlandesa desapareció de inmediato: Justin Kluivert lanzó su disparo contra el palo y Rahimi consiguió empatar la serie, aunque Verbruggen alcanzó a tocar la pelota antes de que ingresara lentamente en el arco.

Weghorst y Talbi convirtieron sus ejecuciones para mantener la igualdad.

Luego, Quinten Timber remató desviado y Hakimi tuvo la posibilidad de dejar a Marruecos muy cerca de la clasificación, pero su disparo también golpeó el poste.

Con la serie igualada 2 a 2, Summerville ejecutó el quinto penal de Países Bajos. Bounou adivinó la dirección y rechazó la pelota con su mano izquierda.

Toda la presión quedó entonces sobre Saibari. El mediocampista definió con tranquilidad, estableció el 3 a 2 y provocó el festejo de los miles de simpatizantes marroquíes que acompañaron al equipo.

Marruecos jugará ante Canadá el sábado 4 de julio, desde las 14:00 de Argentina, en Houston. El ganador avanzará a los cuartos de final.