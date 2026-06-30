Villa Carlos Paz: un ciclista resultó herido tras ser embestido por un auto

El accidente ocurrió este martes por la mañana en avenida Cárcano y Los Amarantos. La víctima, de 53 años, fue trasladada al Hospital Municipal con traumatismos en los miembros inferiores.

Este martes, alrededor de las 09:20, un ciclista de 53 años resultó herido tras ser embestido por un automóvil en la intersección de avenida Cárcano y Los Amarantos, en barrio Villa Independencia de Villa Carlos Paz.

Por causas que se investigan, un Fiat Palio, conducido por un hombre de 43 años, colisionó con una bicicleta Venzo en la que circulaba la víctima.

Personal del servicio de emergencias asistió al ciclista, quien presentaba traumatismos en los miembros inferiores, y lo trasladó al Hospital Municipal para una mejor atención.

En el lugar también intervino personal policial, que procedió al secuestro preventivo de ambos rodados y realizó la entrega del procedimiento en sede judicial.