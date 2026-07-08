Villa Carlos Paz: cruzó un semáforo en rojo y circuló en contramano para escapar de la Policía

El joven circulaba en una moto sin dominio colocado y escapó cuando la Policía intentó identificarlo. Durante la persecución cruzó un semáforo en rojo, avanzó en contramano y realizó maniobras riesgosas.

Este miércoles, alrededor de las 22:05, un motociclista fue aprehendido luego de protagonizar una peligrosa fuga por distintas calles de Villa Carlos Paz y realizar maniobras que pusieron en riesgo a terceros.

El procedimiento comenzó en el sector de Antártida y Chaco, donde personal del Comando de Acción Preventiva Zona I observó a un joven que circulaba en una motocicleta Appia de 110 cc, de color negro y sin dominio colocado.

Según se informó, cuando los efectivos intentaron identificarlo mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor hizo caso omiso e inició una fuga por diferentes arterias de la ciudad.

Durante el recorrido circuló en zigzag, atravesó un semáforo en rojo, ingresó en contramano por varias calles y realizó destrezas dentro de la playa de una estación de servicio, poniendo en riesgo su integridad física y la de otras personas.

Tras un seguimiento controlado, personal del Escuadrón Motorizado Enduro logró interceptarlo en la intersección de Leandro N. Alem y José Hernández.

El motociclista fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de Villa Carlos Paz, mientras que el rodado quedó secuestrado. Las actuaciones fueron puestas a disposición del área Contravencional, en el marco de la Ley Provincial N.º 10.326.