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San Antonio de Arredondo celebrará el 9 de Julio con una peña, locro y música en vivo

La jornada se realizará este jueves desde las 12.30 en el Centro Comercial a Cielo Abierto, con artistas locales, danza y propuestas gastronómicas para compartir en familia.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo invitó a vecinos y visitantes a participar de la Peña del 9 de Julio, una propuesta organizada para conmemorar el Día de la Independencia con música, danza y sabores tradicionales.

La actividad se desarrollará este jueves 9 de julio, desde las 12.30, en el Centro Comercial a Cielo Abierto, ubicado sobre avenida Cura Brochero, en el ingreso al puente peatonal.

Durante la jornada habrá locro al disco y un patio gastronómico con distintas propuestas para compartir en familia y con amigos.

La programación artística incluirá las presentaciones de La Chispa, Sonamos y Chika Repiká.

También participará la Academia de Danza Municipal Amanecer Patrio, que acompañará la celebración con una intervención especial.

Desde el municipio recomendaron a quienes se acerquen llevar reposera y equipo de mate para disfrutar de una jornada al aire libre marcada por la identidad, la tradición y el encuentro comunitario.

lajornada
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