Tala Huasi realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos

El operativo se desarrollará el jueves 23 de julio en el Destacamento de la Policía Rural, con atención por orden de llegada en dos turnos.

La Comuna de Tala Huasi invitó a vecinos y vecinas a participar de una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos.

La actividad se realizará el jueves 23 de julio en el Destacamento de la Policía Rural, ubicado sobre calle Pucará.

La atención se brindará en dos turnos: de 9.30 a 13 y de 14.30 a 17, por orden de llegada.

Desde la comuna recordaron que la vacunación de las mascotas constituye una medida fundamental para prevenir la rabia y proteger la salud de los animales, las familias y toda la comunidad.