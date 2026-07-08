La Cumbre invita a descubrir su Poblado Histórico con visitas guiadas gratuitas

La propuesta se realizará el sábado 11 y el viernes 17 de julio, con salida en combi desde la Secretaría de Turismo. Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.

La Municipalidad de La Cumbre invitó a vecinos y turistas a participar de visitas guiadas por el Poblado Histórico, una propuesta destinada a conocer parte del patrimonio cultural de la localidad durante las vacaciones de invierno.

Las salidas se realizarán el sábado 11 y el viernes 17 de julio, a las 11, desde la Secretaría de Turismo, ubicada en Caraffa al 300.

El recorrido se realizará en combi y contará con acompañamiento de guías, quienes brindarán información sobre la historia, la arquitectura y los principales puntos de interés del sector.

La actividad será libre y gratuita, aunque tendrá cupos limitados y requerirá inscripción previa.

Las personas interesadas podrán anotarse de manera presencial en la Secretaría de Turismo o comunicarse por WhatsApp al 3548 637837.