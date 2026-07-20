Tres jóvenes aprehendidos tras agredir a una pareja con una barreta en Villa Santa Cruz del Lago

Una pareja denunció haber sido golpeada con un elemento metálico. Los sospechosos fueron interceptados luego de un seguimiento policial.

Tres jóvenes de 21, 22 y 24 años fueron aprehendidos alrededor de las 21 de este domingo en Villa Santa Cruz del Lago, luego de que una pareja denunciara haber sido agredida por personas que se movilizaban en dos motocicletas.

Según manifestaron un hombre y una mujer mayores de edad, tres individuos se acercaron y los golpearon con un elemento metálico. Tras la agresión, los supuestos atacantes se retiraron del lugar.

A partir de las características aportadas, personal policial inició un seguimiento controlado y logró interceptar a los tres sospechosos.

Durante el procedimiento fue secuestrada una barra de extensión para tubos, que habría sido utilizada en la agresión.

Los tres jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.