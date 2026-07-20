Tres allanamientos de la FPA en Villa Carlos Paz: detuvieron a dos hermanos y secuestraron cocaína

Los procedimientos se realizaron en viviendas de barrio La Quinta tras varios meses de investigación y denuncias anónimas. También incautaron semillas de cannabis, dinero, cartuchos y elementos de fraccionamiento.

Dos hermanos de 43 y 58 años fueron detenidos en Villa Carlos Paz durante tres allanamientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en viviendas de calle El Chañar, en barrio La Quinta, tras varios meses de investigación.

Según se informó, los procedimientos fueron ordenados a partir de tareas investigativas y de distintas comunicaciones recibidas en el Centro de Denuncias Anónimas, cuya línea es el 0800-888-8080.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína, 86 semillas de cannabis sativa, $378.200, 29 cartuchos y distintos elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz dispuso el traslado de los dos detenidos a sede judicial y la remisión de todos los elementos incautados.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.