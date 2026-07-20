La Parrilla del Lago fue distinguida como uno de los nuevos Emblemáticos de Córdoba

El tradicional restaurante de Villa Carlos Paz recibió el reconocimiento de la Agencia Córdoba Turismo por su trayectoria, la calidad de su propuesta y su aporte a la identidad gastronómica provincial.

La Parrilla del Lago, uno de los restaurantes tradicionales de Villa Carlos Paz, fue distinguida como uno de los nuevos Emblemáticos de Córdoba.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y destaca a establecimientos que, por su historia, calidad y vínculo con el territorio, forman parte de la identidad gastronómica de la provincia.

Ubicado en avenida Arturo Illia 1050, frente al lago San Roque, el restaurante se consolidó como una referencia para vecinos y turistas que buscan combinar la cocina regional con una de las postales características de Villa Carlos Paz.

Su propuesta tiene como eje la parrilla y la selección de carnes. Entre las opciones más elegidas se encuentra la tabla de asado para compartir, una alternativa abundante que reúne distintos cortes y sabores tradicionales.

La distinción incorpora a La Parrilla del Lago al conjunto de espacios reconocidos por su aporte a la experiencia turística de Córdoba y por sostener propuestas vinculadas con la cultura y la gastronomía local.

Reservas y horarios

Las reservas pueden realizarse al 3541 328607.

El restaurante atiende de lunes a viernes, de 12 a 15.30 y de 20 a 24; los sábados, de 12 a 16 y de 20 a 0.30; y los domingos, de 12 a 16 y de 20 a 24.