Córdoba volvió a clases mientras otros cuatro distritos iniciaron las vacaciones de invierno

Los estudiantes cordobeses retomaron este lunes la actividad escolar después de dos semanas de receso. Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero comenzaron ahora su descanso invernal.

Las escuelas de Córdoba retomaron este lunes 20 de julio la actividad después del receso de invierno, que se extendió desde el 6 hasta el 17 de este mes.

El regreso a las aulas también se produjo en Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, las otras jurisdicciones que compartieron el primer turno de vacaciones establecido en el calendario escolar de 2026.

En Córdoba, las clases habían comenzado el 2 de marzo y finalizarán el 18 de diciembre, de acuerdo con el cronograma oficial. El calendario fue diseñado para alcanzar los 190 días efectivos de actividad acordados por las autoridades educativas del país.

Mientras una parte de los estudiantes regresó a las escuelas, este lunes comenzó el receso invernal en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

En esos cuatro distritos, las vacaciones se extenderán hasta el viernes 31 de julio, por lo que el regreso a las aulas está previsto para el lunes 3 de agosto.

Las provincias que todavía están de vacaciones

Otro grupo de jurisdicciones inició el descanso el 13 de julio y continuará sin clases hasta el viernes 24. Allí, el retorno se producirá el lunes 27.

Ese cronograma alcanza a Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La distribución escalonada de las vacaciones de invierno busca evitar que todas las provincias concentren sus movimientos turísticos durante las mismas dos semanas.

De esta manera, mientras en Córdoba comenzó la segunda mitad del ciclo lectivo, una parte importante del país todavía transita el receso y los distritos más poblados recién iniciaron sus vacaciones.