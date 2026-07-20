Una joven de 25 años fue asesinada en Santa María de Punilla y detuvieron a su expareja

La víctima tenía 25 años y murió por heridas de arma blanca. El acusado cumplía una condena condicional por un episodio anterior de violencia familiar contra la misma joven.

Una joven de 25 años fue asesinada durante la madrugada de este lunes en Santa María de Punilla y un hombre de 40 años quedó detenido e imputado por el crimen.

La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín calificó provisoriamente el hecho como homicidio calificado por femicidio, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. La muerte se produjo como consecuencia de heridas provocadas con un arma blanca.

El organismo judicial informó además que el acusado se encontraba cumpliendo una condena de ejecución condicional por violencia familiar, dictada por un hecho anterior contra la misma víctima. Hasta el momento no se precisaron públicamente las condiciones impuestas en aquella causa ni si existían medidas de restricción vigentes.

El comunicado oficial se refirió al detenido como pareja de la joven, mientras que las primeras coberturas periodísticas lo identificaron como su expareja. Esa diferencia sobre el vínculo actual entre ambos todavía no fue aclarada por la Fiscalía.

El ataque y la detención

Los primeros reportes indican que la agresión ocurrió dentro de la vivienda donde residía la víctima, en la localidad del centro de Punilla.

Según la reconstrucción inicial difundida por medios provinciales, el hombre habría llegado al domicilio durante la mañana y atacado a la joven con un arma blanca. La secuencia exacta deberá establecerse mediante las pericias, las declaraciones testimoniales y las demás medidas ordenadas por la Justicia.

Tras conocerse el hecho, la Policía desplegó un operativo en el sector. El sospechoso fue localizado minutos después en un terreno baldío cercano y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.

La imputación constituye una calificación provisoria y no equivale a una condena. La investigación deberá determinar la mecánica completa del ataque, incorporar los resultados de la autopsia y reconstruir los antecedentes de violencia entre el acusado y la víctima.

Ante una situación de violencia de género, se puede solicitar asistencia gratuita durante las 24 horas mediante la Línea 144. En Córdoba también se encuentra disponible la línea del Polo Integral de la Mujer: 0800-888-9898.