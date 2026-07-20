San Antonio fue sede de la presentación del libro de Francisco Zanichelli sobre el legado de De la Sota

El encuentro reunió al autor con la diputada nacional Natalia de la Sota, el intendente Ariel Moyano, autoridades locales y vecinos para debatir sobre federalismo, producción, política internacional y construcción de consensos.

El abogado y magíster en Relaciones Internacionales Francisco Zanichelli presentó el viernes 17 de julio en San Antonio de Arredondo su libro Un lugar en el mundo para Argentina: el legado delasotista.

La actividad se desarrolló en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico y contó con la participación de la diputada nacional Natalia de la Sota, el intendente Ariel Moyano, integrantes del gabinete municipal, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.

Según destacó el municipio, la presentación se convirtió en un espacio abierto de análisis e intercambio sobre la relación entre el desarrollo de las comunidades del interior, las políticas nacionales y el lugar estratégico de Argentina en el escenario internacional.

El debate abordó además la necesidad de construir proyectos políticos desde una mirada federal, vinculando las decisiones internacionales con la producción, el empleo y el crecimiento de las economías regionales.

Una mirada sobre el legado de De la Sota

La obra recupera aspectos del pensamiento político del exgobernador José Manuel de la Sota, especialmente su visión sobre el federalismo, la producción, la inserción internacional de Argentina y la construcción de acuerdos.

Zanichelli había explicado previamente que el libro no pretende ser una biografía completa, sino analizar una dimensión menos difundida de su trayectoria: su intención de pensar un proyecto nacional desde el interior del país.

Otro de los ejes centrales es la reivindicación del diálogo, la moderación y los consensos como herramientas para construir programas políticos que trasciendan las alianzas exclusivamente electorales.

La presencia de Natalia de la Sota también aportó una dimensión política al encuentro. En la entrevista previa a la presentación, Zanichelli la había mencionado como una dirigente con capacidad para reunir distintos sectores detrás de una propuesta alternativa, aunque sin anticipar una candidatura concreta.

Política internacional desde los territorios

Durante la jornada se analizó cómo los conflictos internacionales, los cambios en la economía mundial y las relaciones entre los países repercuten directamente en las provincias y los municipios.

La propuesta del autor busca acercar esos temas a un público amplio y vincularlos con situaciones concretas, como el desarrollo productivo, las exportaciones, la generación de empleo y las posibilidades de crecimiento de las localidades del interior.

Desde la Municipalidad de San Antonio de Arredondo señalaron que la realización de este tipo de encuentros permite generar espacios de reflexión sobre el rumbo colectivo y comprender el impacto territorial de las decisiones estratégicas del país.