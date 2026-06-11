México arrancó el Mundial con triunfo ante Sudáfrica

El seleccionado anfitrión ganó 2 a 0 en el partido inaugural, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El equipo africano terminó con nueve jugadores.

México debutó con una victoria en el Mundial 2026 y venció 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural, disputado este jueves 11 de junio en el estadio de la Ciudad de México.

El equipo anfitrión golpeó rápido. A los 8 minutos, Julián Quiñones aprovechó una mala salida del fondo sudafricano y definió para marcar el primer gol del partido y del torneo. Desde allí, México manejó el trámite, tuvo más control de la pelota y contó con chances para ampliar antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, el panorama se complicó todavía más para Sudáfrica por la expulsión de Sphephelo Sithole, tras una infracción que cortó una ocasión clara de gol. Con un hombre más, México sostuvo el dominio y encontró el segundo a los 67 minutos, cuando Raúl Jiménez conectó de cabeza un centro desde la izquierda y selló el 2 a 0.

El cierre del encuentro tuvo más tensión que juego. Themba Zwane también vio la roja en Sudáfrica, que terminó con nueve futbolistas, mientras que César Montes fue expulsado en México ya en tiempo de descuento.

Con este resultado, México sumó sus primeros tres puntos y quedó como líder provisorio del Grupo A, a la espera del partido entre Corea del Sur y República Checa. Sudáfrica, en tanto, quedó sin unidades y con la obligación de recuperarse en la segunda fecha.

Por la próxima jornada, Sudáfrica enfrentará a República Checa el jueves 18 de junio, a las 13:00 de Argentina, en Atlanta. Ese mismo día, México jugará ante Corea del Sur desde las 22:00 de Argentina, en Guadalajara.