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El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz incorporó especialistas en traumatología y dermatología

El doctor Lucas Solari y la doctora Soledad Mir se sumaron a los consultorios de la institución, que amplía así su propuesta de atención para socios mercantiles y vecinos de Villa Carlos Paz.

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz incorporó nuevos profesionales a sus consultorios médicos, con el objetivo de ampliar los servicios que ofrece diariamente a sus socios y a la comunidad.

El doctor Lucas Solari se sumó en la especialidad de traumatología, mientras que la doctora Soledad Mir atenderá consultas de dermatología.

Con estas incorporaciones, la institución amplía su cartilla médica y suma nuevas alternativas de atención para que socios mercantiles y vecinos puedan realizar sus consultas en un mismo espacio.

Los consultorios funcionan en Las Heras 422, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 13.

Para solicitar turnos o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 427538.

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