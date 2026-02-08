Multitud, tradición y gastronomía: la 14ª Fiesta del Cordero Serrano confirmó el éxito de Tanti

La 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano reunió a miles de personas en el Anfiteatro Municipal de Tanti este sábado 7 de febrero, con una noche de gastronomía serrana, folklore, malambo y cuarteto. El cierre tuvo un momento de preocupación por una descompensación de Jean Carlos, quien luego llevó tranquilidad al confirmar que se encuentra fuera de peligro.

La 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano volvió a confirmar el peso de Tanti en el calendario festivalero del verano cordobés. Con el anfiteatro municipal colmado y un clima veraniego intenso, miles de vecinos y turistas disfrutaron este sábado 7 de febrero de una jornada que combinó platos típicos, música en vivo y baile hasta la madrugada, en el corazón del Valle de Punilla.

Las puertas se abrieron alrededor de las 19:30, y desde temprano el público comenzó a ocupar las gradas y las mesas del predio, que presentó un marco casi completo. La organización destacó que la respuesta del turismo y de las familias de la región acompañó las expectativas, con una afluencia que coronó varias semanas de promoción previa y trabajo conjunto entre el municipio, productores y artistas.

Cordero serrano como protagonista

En el sector gastronómico, el cordero volvió a ser la gran estrella de la noche. En los fogones y stands se ofrecieron cordero a la estaca, cordero al disco, estofados, empanadas de cordero y chanfaina, entre otras recetas que rescatan la tradición campesina de la zona. La propuesta se completó con una feria de artesanos y emprendedores que sumó productos regionales y elaboraciones locales.

En el marco del evento, el intendente Emiliano Paredes recibió por parte del gobierno de Córdoba un aporte de 9,5 millones de pesos, y un reconocimiento de la legislatura provincial.

Folklore, malambo y cuarteto en la grilla

Sobre el escenario, la programación mantuvo el sello de festival serrano. A lo largo de la noche se presentaron Matías Mendoza y Los Sobremesa, Los Villanos del Pentagrama, Las Voces de San Carlos, el Ballet Municipal y la Academia Ashpa Sumaj, además del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que aportó uno de los momentos más celebrados por el público.

En el tramo final, la fiesta giró hacia el cuarteto con el show de Paquito Ocaño, que hizo bailar al anfiteatro con un repertorio bien popular. El cierre quedó a cargo de Jean Carlos, figura central anunciada para esta edición, que subió al escenario ya entrada la madrugada con el predio todavía colmado y una fuerte expectativa del público.

El susto por la descompensación de Jean Carlos

La nota de preocupación de la noche llegó con Jean Carlos como protagonista. En el tramo final de su presentación, el cantante comenzó a sentirse mal y debió ser atendido por el servicio de emergencias presente en el anfiteatro. Desde su entorno se indicó que se trató de una descompensación física vinculada al cansancio y a las altas temperaturas, en el marco de una agenda de shows intensa.

Tras ser asistido y evaluado por profesionales de la salud, se determinó que el artista debía guardar 24 horas de reposo, por lo que se canceló el espectáculo que tenía previsto ofrecer en Unquillo, a la espera de una reprogramación. Horas más tarde, el propio Jean Carlos utilizó sus redes sociales para agradecer la preocupación de los seguidores y aclarar que se encuentra estable, fuera de peligro y en recuperación.

Pese al susto, desde la organización remarcaron que la edición de este año fue un éxito en términos de convocatoria y respuesta del público, con el anfiteatro colmado, una fuerte salida gastronómica y una grilla artística que combinó propuestas locales y figuras nacionales. La Fiesta del Cordero Serrano se afianza así como una de las citas obligadas del verano cordobés y como vidriera para la producción ovina y cultural de Tanti.