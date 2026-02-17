Multitud, comparsas y shows en vivo: Icho Cruz consolida su carnaval como evento clave en Punilla

Este lunes finalizó una nueva edición de los Carnavales de Villa Icho Cruz, celebrada durante dos noches consecutivas sobre la Avenida Argentina, con una multitud que colmó las calles de la localidad y una programación artística pensada para toda la familia.

Villa Icho Cruz cerró este lunes una nueva edición de los Carnavales 2026, que se desarrollaron durante dos noches consecutivas sobre la Avenida Argentina, con una destacada participación de vecinos, vecinas y turistas que llenaron las calles y acompañaron cada propuesta.

Con entrada libre y gratuita, el carnaval volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes de la temporada en el valle de Punilla, creciendo año tras año y reforzando su identidad como espacio de encuentro para toda la familia.

La programación incluyó música en vivo, presentaciones de academias de danzas folklóricas y comparsas que aportaron color, ritmo y participación popular a cada jornada. En la segunda noche se presentaron Alma Folclórica, La Lunna, La Nota, Llaxtamasi y Paquito Ocaño, con espectáculos de gran nivel artístico que mantuvieron encendido el clima de fiesta hasta el cierre.

El intendente Paulo Tesio acompañó el desarrollo del evento y realizó la entrega de reconocimientos a los artistas que formaron parte de la propuesta, en agradecimiento a su aporte a la vida cultural de la localidad.

Desde el Municipio destacaron el trabajo articulado de las distintas áreas involucradas en la organización, así como el acompañamiento del público y el profesionalismo de artistas, equipos técnicos y colaboradores.

De este modo, el Carnaval de Villa Icho Cruz continúa afianzándose como una celebración popular que impulsa la actividad cultural y turística de la región, reafirmando su crecimiento sostenido y su lugar dentro del calendario de verano en Punilla.