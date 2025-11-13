Mejoras y nuevas instalaciones en el Camping Comunal de Cuesta Blanca

La comuna avanza con obras de refacción y acondicionamiento de cara a la temporada de verano.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que se llevan adelante múltiples trabajos de refacción y ampliación en el Camping Comunal, con el objetivo de optimizar los servicios y preparar el predio para la próxima temporada estival.

Las tareas incluyen la construcción y reacondicionamiento de asadores, la instalación de nuevas mesas y bancos, la incorporación de luminarias y mejoras en el sistema de instalaciones eléctricas. Además, se está avanzando en la colocación de cámaras de seguridad, a fin de fortalecer la protección y el monitoreo del espacio.

Con estas acciones, la comuna busca brindar un entorno más cómodo, seguro y funcional para vecinos y visitantes que eligen el camping como lugar de encuentro y disfrute durante el verano.