Megaoperativo policial en Punilla: controles en seis localidades y secuestro de motos

La Policía de Córdoba realizó controles simultáneos en varias localidades, con secuestro de motocicletas y entrevistas a vecinos y comerciantes.

En el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana, la U.R.D. Punilla desplegó este miércoles operativos de saturación y potenciados en las zonas 1 y 2 del departamento, que abarcaron localidades como Villa Carlos Paz (barrios Las Malvinas y Altos de San Pedro), San Antonio, Mayu Sumaj, Villa Parque Siquiman, Bialet Massé y San Roque.

El operativo fue supervisado por el subdirector departamental, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, junto a jefes de zona. Participaron el Comando de Acción Preventiva, Escuadrón Motorizado Enduro, Policía Barrial, Guardia de Infantería y personal de las comisarías locales, además de inspectorías municipales y guardias locales.

Las acciones incluyeron controles móviles y fijos en zonas céntricas y barrios, con la identificación de 310 vehículos y 324 personas, así como 14 entrevistas a comerciantes y vecinos en barrios Malvinas, Altos de San Pedro y Miguel Muñoz.

En materia de seguridad vial, se procedió al secuestro de 7 motocicletas por infracciones al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana. Los controles se realizaron en doble turno, por la tarde y la noche.