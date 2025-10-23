Mayu Sumaj vivió la 7ª edición del Día de las Academias con música y baile en el Predio del Pan Casero

La comuna fue anfitriona de una nueva edición del encuentro, que reunió danza, música y tradición en el Predio del Pan Casero.

Durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre, Mayu Sumaj fue sede de la 7ª edición del Día de las Academias, un evento que ya se convirtió en un clásico regional y que celebra la danza, la cultura y las raíces folclóricas de la comunidad.

La jornada contó con la participación de Sofía Asís, revelación del Festival Nacional de Cosquín, y tuvo un cierre a puro baile de la mano de Lautaro Rojas, que hizo vibrar al público con su energía y repertorio popular.

El Predio del Pan Casero volvió a ser el punto de encuentro de bailarines, artistas, puestos gastronómicos y artesanos, en un clima de celebración y camaradería que reafirmó el espíritu comunitario de la localidad.

Desde la Comuna de Mayu Sumaj expresaron su agradecimiento a los organizadores, academias participantes y vecinos por su acompañamiento y por mantener viva la tradición en cada nueva edición de esta fiesta.