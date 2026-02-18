Mayu Sumaj avanza con la modernización de su alumbrado público

La Comuna de Mayu Sumaj lleva adelante un plan de recambio de cableado antiguo por tendido nuevo ajustado a las normativas vigentes, con trabajos en marcha sobre Av. Las Moras.

La Comuna de Mayu Sumaj informó que se está desarrollando un plan de modernización del alumbrado público, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia del servicio y la calidad del espacio público en distintos sectores de la localidad.

En esta etapa, los trabajos se concentran sobre Av. Las Moras, donde se están instalando más de 3.000 metros de cableado nuevo, en reemplazo de tendidos antiguos que ya no se ajustan a las regulaciones y normativas actuales.

Desde la Comuna señalaron que estas tareas de recambio de cableado permiten optimizar el funcionamiento del sistema de alumbrado, reducir fallas y acompañar el crecimiento urbano con infraestructura actualizada.

El plan de mejora continuará de manera progresiva en todas las zonas donde se detecten sistemas obsoletos, priorizando los tramos que presentan mayores necesidades y reforzando la iluminación en espacios de circulación cotidiana para vecinos y vecinas.