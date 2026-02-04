Mayu Sumaj avanza con la ampliación de un aula polivalente en la escuelita Mercedes San Martín de Balcarce

La Comuna de Mayu Sumaj informó que se encuentra en marcha la ampliación de un aula polivalente en el Centro Educativo de Nivel Inicial Mercedes San Martín de Balcarce – Anexo, obra que ya ingresó en la etapa de fundaciones.

La Comuna de Mayu Sumaj continúa fortaleciendo la infraestructura educativa local con la construcción de una nueva aula polivalente en el Centro Educativo de Nivel Inicial Mercedes San Martín de Balcarce – Anexo. Según se indicó, la obra se encuentra actualmente en la etapa de fundaciones, paso clave para el avance del proyecto.

El diseño contempla una superficie de 64 m² cubiertos, con una aula de 8,70 x 5 metros que se articulará al edificio existente mediante un hall semicubierto, pensado para mejorar la circulación interna y sumar un espacio de transición entre las distintas áreas del establecimiento.

Desde la Comuna remarcaron que esta intervención es posible gracias a la adquisición del terreno realizada el año pasado, decisión que permitió proyectar la ampliación del edificio y dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.

En ese sentido, destacaron que la nueva aula polivalente aportará más espacios para el desarrollo de actividades pedagógicas y recreativas, acompañando el crecimiento del centro educativo y el aumento de la matrícula en Mayu Sumaj.