Mayu Sumaj aprobó por mayoría el informe anual de gestión 2025 en Asamblea Ordinaria

La asamblea se realizó el sábado 30 de mayo en el SUM del Predio del Pan Casero, encabezada por el presidente comunal Fabián Flores, con la presentación del informe de gestión y del Tribunal de Cuentas.

La Comuna de Mayu Sumaj informó que el sábado 30 de mayo se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria convocada por la Comisión Comunal, en el SUM del Predio del Pan Casero.

La instancia estuvo encabezada por el presidente comunal Fabián Flores y contó con la participación de los demás integrantes de la comisión comunal y del tribunal de Cuentas, junto a vecinos y vecinas de la localidad.

Durante el encuentro se presentó el Informe Anual de Gestión 2025, junto con el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al mismo período.

Según se indicó, ambos informes fueron aprobados por mayoría absoluta de los presentes.

Desde la comuna agradecieron la participación y el acompañamiento de la comunidad, y destacaron la importancia de sostener estos espacios institucionales vinculados a la transparencia y la participación vecinal.