Más de un centenar de vecinos se controló en operativo por la diabetes en Capilla del Monte

El Municipio de Capilla del Monte realizó un operativo sanitario en la zona de Cinco Esquinas, donde se efectuaron controles de glucosa, presión arterial y evaluaciones generales a más de un centenar de vecinos, en el marco del Día Nacional de la Diabetes.

El equipo de salud estuvo encabezado por el director del hospital, Dr. Gerardo Guerra, e integrado por una médica diabetóloga, enfermera, nutricionista y personal administrativo. Durante la jornada se atendió a más de un centenar de vecinos, a quienes se les realizaron evaluaciones de peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial y niveles de glucosa.

El dispositivo contó además con el acompañamiento de la Ambulancia Municipal, a fin de responder de manera inmediata ante cualquier eventual emergencia que pudiera presentarse durante los controles.

Como resultado de la actividad, se detectaron casos que requieren seguimiento, por lo que varios vecinos acordaron turnos para consultas y estudios más detallados en el hospital local.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que este tipo de operativos se inscribe en una política de salud preventiva y de promoción del bienestar de la comunidad.