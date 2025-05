María Mancuello, candidata a defensora del Pueblo: “No tengo alianzas con el poder, mi única alianza es con el vecino común”

La dirigente ambientalista y social oficializó su candidatura a Defensora del Pueblo de Villa Carlos Paz. Respaldada por el espacio Vecinos con Voz, propone una Defensoría al servicio de quienes no son escuchados.

María Mancuello, reconocida por su activa trayectoria en la defensa del ambiente, los derechos sociales y la salud pública, oficializó su candidatura para la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Lo hizo acompañada por un equipo que, según expresó, lleva años trabajando en el territorio y construyendo desde abajo un modelo distinto de representación ciudadana.

La fórmula está respaldada por el espacio Vecinos con Voz (integrado por Carlos Paz Despierta y Frente Grande), y se completa con Luis Farías como postulante a Defensor del Pueblo Adjunto. Pablo Pereyra y María Celeste Guzmán son los suplentes.

“Vengo sosteniendo luchas mucho antes de esta campaña. Lo hice cuando denuncié desmontes ilegales en El Pantanillo, cuando acompañé causas por violencia institucional, cuando defendí a vecinos sin salud que no eran escuchados, o cuando enfrentamos tarifazos injustos y abusivos”, expresó Mancuello al anunciar su postulación.

Uno de los episodios más recordados de su militancia fue su participación en la organización vecinal que se opuso al cobro de la instalación de luminarias a los frentistas. Aunque el proyecto había sido aprobado, la presión social logró revertir la medida. “Ahí quedó claro que cuando el pueblo se organiza, se pueden frenar los abusos”, destacó.

Desde su espacio también se impulsaron diversos reclamos vinculados a la falta de infraestructura esencial en la ciudad. Mancuello advirtió sobre las consecuencias de no invertir en servicios básicos como el agua, el saneamiento y el transporte público: “Una ciudad turística que no invierte en infraestructura no puede ofrecer ni calidad al visitante, ni trabajo digno al vecino. Por eso también estuvimos ahí, exigiendo planificación real y no marketing con fondos públicos.”

La propuesta de Vecinos con Voz busca, según afirman, devolverle a la Defensoría del Pueblo su función original: ser un verdadero puente entre la ciudadanía y el Estado, promoviendo la mediación, el control institucional y la defensa de los sectores más vulnerables.

“No tengo alianzas con el poder, ni me interesa entrar en la rosca de los partidos que se reparten cargos. Mi única alianza es con el vecino común, con la vecina que lucha cada día por llegar a fin de mes, con quienes sienten que en esta ciudad no hay lugar para sus voces. Por eso me presento. Porque no me acomodo, no me callo, y no me borro cuando hay que dar la cara”, sostuvo.

De cara a la elección del próximo 29 de junio, la candidata invitó a la ciudadanía a sumarse a una campaña abierta, horizontal y sin privilegios ni sellos partidarios. “Estoy convencida de que podemos recuperar la confianza en las instituciones, pero para eso necesitamos una Defensoría que funcione de verdad, que esté donde tiene que estar: con el pueblo.”