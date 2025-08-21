Manitos de Barro: un nuevo impulso para el taller protegido de Valle Hermoso

El municipio gestionó un Fondo de Fortalecimiento Institucional destinado a promover los derechos de las personas con discapacidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que, tras las gestiones del área de Desarrollo Social, se obtuvo un Fondo de Fortalecimiento Institucional para el Taller Protegido Manitos de Barro.

La entrega se concretó en un acto organizado por la Secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, donde participaron los integrantes del taller.

Según precisó el municipio, este programa apunta a fortalecer proyectos vinculados con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, brindando recursos y respaldo para consolidar su desarrollo.

Desde la gestión local remarcaron el compromiso de continuar trabajando por una comunidad inclusiva, que garantice igualdad de oportunidades y acompañamiento a las instituciones que cumplen un rol social clave.