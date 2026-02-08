Los Tipitos hicieron vibrar la segunda noche del Festival Alienígena 2026 en Capilla del Monte

La segunda jornada del Festival Alienígena 2026 volvió a colmar el sector de 5 Esquinas en Capilla del Monte, con desfiles infantiles, concursos de disfraces y un cierre musical a cargo de Los Tipitos, que convocó a miles de personas al pie del Uritorco.

La segunda noche del Festival Alienígena 2026 confirmó el crecimiento y la vigencia de esta propuesta cultural, que se consolida como uno de los eventos más convocantes del verano en Capilla del Monte. Al igual que en la apertura, el tradicional sector de 5 Esquinas se vio colmado por vecinos, vecinas y turistas que participaron de una celebración pensada para todas las edades.

La velada comenzó con un colorido desfile que tuvo como protagonistas a los niños y niñas de la Sala Cuna, los integrantes de la Colonia de Verano Municipal y la Murga Alienígena infantil. Su participación aportó un clima festivo y familiar, acompañado por el entusiasmo del público a lo largo de todo el recorrido.

Creatividad, humor y nuevas categorías de disfraces

Los tradicionales concursos de vidrieras y disfraces volvieron a ser uno de los grandes atractivos de la noche. En esta edición se sumó como novedad la categoría de disfraz para mascotas, una propuesta que despertó sonrisas, aplausos y una notable participación, sumando creatividad y humor a la celebración.

Los Tipitos, NAWWAN y MARCIANOS: una noche a pura música

El cierre musical estuvo a cargo de Los Tipitos, que hicieron vibrar al público con un recorrido por sus clásicos, entre ellos Campanas en la noche, coreado por miles de personas. Previamente, NAWWAN y el tributo MARCIANOS, con un repertorio dedicado a Enanitos Verdes, habían calentado el escenario y sostenido el clima festivo durante toda la noche.

La combinación de estas tres propuestas musicales terminó de consolidar una jornada que muchos de los presentes definieron como inolvidable.

Organización y proyección del festival

La organización de la segunda noche del festival fue posible gracias al trabajo articulado del intendente Fabricio Díaz, el equipo ejecutivo municipal y los trabajadores del Municipio, que garantizaron el correcto desarrollo del evento en todos sus aspectos. Al igual que en la primera fecha, numerosos medios de comunicación de Córdoba y otras provincias acompañaron la cobertura del Festival Alienígena.

De este modo, el Festival Alienígena 2026 reafirma su lugar en el calendario cultural provincial y el compromiso de la gestión municipal de impulsar eventos pensados tanto para la comunidad local como para quienes eligen Capilla del Monte como destino turístico.