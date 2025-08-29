Lollapalooza Argentina 2026: lineup completo y fechas

El festival confirmó su grilla 2026 con 10 headliners y más de 100 artistas. Se realizará del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro (Buenos Aires). Encabezan: Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.
La nueva edición de Lollapalooza Argentina pondrá el foco en el cruce entre pop, hip-hop, electrónica y rock, con una decena de nombres de primera línea y una base amplia de artistas internacionales y locales. La organización ratificó que la cita será viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro.
Headliners 2026
Sabrina Carpenter – Tyler, the Creator – Chappell Roan – Deftones – Skrillex – Lorde – Doechii – Turnstile – Lewis Capaldi – Paulo Londra.
También tocan (destacados)
Los Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, KATSEYE, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, MARINA, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, d4vd, Soledad, BUNT., Royel Otis, TV Girl, The Dare, SIX SEX, HorsegiirL, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, RIIZE, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, LANY, The Warning, Zell, Røz, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os, Jero Jones.
Fechas y sede
- 13, 14 y 15 de marzo de 2026.
- Hipódromo de San Isidro (Provincia de Buenos Aires).
Nota: la distribución por día se informará en la próxima actualización oficial del festival.